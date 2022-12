Dalla collaborazione tra LG e l’azienda coreana Asleep dovrebbe presto arrivare una nuova interessante soluzione che sembra avere tutte le carte in regola per garantire agli utenti un riposo migliore.

Queste due aziende, infatti, stanno lavorando alla realizzazione di un sistema per elettrodomestici intelligenti in grado di rilevare quando un utente sta dormendo e regolarsi di conseguenza.

Ecco come LG migliorerà il vostro riposo

L’idea è quella di sfruttare la tecnologia AI di Asleep per consentire agli utenti di monitorare le quattro fasi del sonno in base ai suoni della respirazione, usando dispositivi dotati di microfoni, come ad esempio le smart TV e gli smartphone.

LG prevede di integrare tale tecnologia in altri prodotti, come TV, frigoriferi, condizionatori d’aria, purificatori d’aria e lavatrici, in modo che possano sfruttare queste informazioni per accendersi o spegnersi e ottimizzare le impostazioni in base al fatto che un utente stia dormendo o meno.

E così, tanto per fare qualche esempio, un condizionatore d’aria di LG potrebbe regolare e ottimizzare automaticamente la temperatura della stanza in base alla fase di sonno in cui si trova l’utente oppure un purificatore d’aria potrebbe passare alla modalità di sospensione se rileva che l’utente non è sveglio.

Asleep mostrerà l’API Sleeptrack, ossia la tecnologia che monitora il sonno e trasmette le relative informazioni ai prodotti di altre aziende, in occasione del CES 2023 di Las Vegas, in programma all’inizio del mese prossimo. Asleep collaborerà anche con altre aziende su vari prodotti, come dispositivi per la bellezza e la salute.

Ovviamente anche LG sarà presente al CES 2023, manifestazione che sfrutterà per presentare vari dispositivi pensati per la smart home, inclusa una nuova serie di elettrodomestici con un design minimalista (compresi frigoriferi, lavatrici, forni e lavastoviglie).

Appuntamento alla prossima settimana per saperne di più.

