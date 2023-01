A differenza di molti produttori di smartphone Android, Apple non offre ancora un sistema di ricarica wireless inversa sui suoi iPhone per consentire di caricare accessori come cuffie e smartwatch appoggiandoli sul retro dello smartphone.

A volte la società preferisce aspettare di vedere se una nuova funzionalità è apprezzata dalle masse prima di includerla nei suoi prodotti. Infatti la semplice ricarica wireless MagSafe è stata introdotta sulla sua serie iPhone 12, ma ora sembra che Apple abbia intenzione di introdurre una vera ricarica wireless sui suoi iPhone.

Apple brevetta un sistema di ricarica wireless per iPhone

Un brevetto Apple recentemente scovato presso l’USPTO descrive in modo articolato un dispositivo magnetico che si trova sul retro di un iPhone per la ricarica in modalità wireless.

Apparentemente lo scopo principale del prodotto è di permettere di ricaricare le cuffie AirPods Pro o un Apple Watch semplicemente posizionandoli sul retro dell’iPhone.

Questo brevetto ha tutta l’aria di essere un sistema di ricarica wireless inversa e non si può escludere che Apple possa introdurlo già sulla serie iPhone 15, anche perché si vocifera che quest’ultimo offrirebbe una maggiore durata della batteria rispetto a quella dell’attuale gamma iPhone 14.

