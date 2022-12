Tutti gli occhi degli appassionati sono rivolti al CES 2023 di Las Vegas in programma fra circa una settimana. Ma oltre a Lenovo, seppur in misura minore, gioca d’anticipo anche Samsung che nella giornata di oggi ha annunciato una nuova variante di Galaxy Book2 Pro 360. Si tratta della versione con Snapdragon, dotata quindi di un processore firmato Qualcomm e basato su ARM: lo Snapdragon 8cx Gen 3 per la precisione. Scopriamo insieme tutti i dettagli, in attesa di un’eventuale commercializzazione europea, per ora non ancora ufficializzata.

Uno Snapdragon a bordo di Samsung Galaxy Book2 Pro 360

Windows on ARM come il nostro buon Bernardo ha confermato nel suo ultimo video di confronto con Apple Silicon M1, è ancora un bel po’ indietro (link a seguire). Ma fra i produttori che continuano a sposare la causa c’è ancora Samsung, che a quasi un anno di distanza dal lancio di Galaxy Book2 Pro 360 in versione Intel Core di 12° generazione, annuncia ufficialmente la variante Snapdragon.

A bordo c’è dunque un processore Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3, realizzato con quattro core Cortex-X1 e altrettanti Cortex-A78, un processore che l’azienda statunitense presentava circa un anno fa. La GPU a corredo è una Qualcomm Adreno, con al fianco il sistema Qualcomm FastConnect 6900 che supporta la connettività Wi-Fi 6E.

Le altre caratteristiche tecniche di Samsung Galaxy Book2 Pro 360 non cambiano rispetto alle varianti note, a parte l’autonomia che in questo caso promette fino a 30 ore di riproduzione video con una singola carica, secondo quanto dichiarato.

Disponibilità e prezzi di Samsung Galaxy Book2 Pro 360 Snapdragon

Per il momento Samsung l’ha annunciato ufficialmente solo per il mercato natio (Corea del Sud), dove Galaxy Book2 Pro 360 in versione Snapdragon arriverà il 16 gennaio 2023 nella sola colorazione grafite, al prezzo di 1,89 milioni di won, circa 1.400 euro al cambio attuale. Vi terremo aggiornati nel caso in cui Samsung deciderà di commercializzarlo anche da noi.

Forse ti sei perso: Qualcomm sfida Apple Silicon con Oryon; tutte le novità dello Snapdragon Summit 2022