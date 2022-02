Samsung rinnova la sua gamma di PC con due nuovi Galaxy Book. L’azienda ha, infatti, svelato il nuovo Galaxy Book2 Pro 360, con funzionalità di S-Pen integrate, e il nuovo Galaxy Book2 Pro, con supporto al 5G. I nuovi notebook ultra-portatili di casa Samsung arriveranno sul mercato nel corso delle prossime settimane proponendo un comparto tecnico rinnovato ed una gamma con diverse varianti per soddisfare, al massimo, le esigenze degli utenti.

Alla base delle schede tecniche dei nuovi Galaxy Book2 Pro e Galaxy Book2 Pro 360 ci sono i processori Intel Core di 12° generazione, appena svelati da Intel e al debutto proprio sul mercato proprio a partire dal mese di marzo, oltre, naturalmente, al sistema Windows 11 arricchito con una serie di funzionalità software aggiuntive sviluppate da Samsung per integrare i portatili all’interno del suo ecosistema.

Andiamo a vedere quali sono le caratteristiche dei nuovi notebook di Samsung e quali sono le scelte dell’azienda per il futuro della sua line-up di portatili pensati per supportare le modalità di lavoro e apprendimento attuali.

Samsung presenta i nuovi Galaxy Book2 Pro e Galaxy Book2 Pro 360

I nuovi Galaxy Book2 Pro e Galaxy Book2 Pro 360 arriveranno sul mercato in due varianti. Per entrambi i portatili, infatti, ci sarà una versione da 13,3 pollici ed una da 15,6 pollici. Come sottolineato in precedenza, tutta la nuova famiglia di portatili di Samsung può contare su processori Intel Core di 12° generazione come punto di riferimento delle rispettive schede tecniche. Il Book2 Pro può essere configurato con processori Core i5 mentre per il Book2 Pro 360 c’è anche l’opzione con Core i7 che punta ad offrire un livello di prestazioni ancora maggiore.

Entriamo nei dettagli delle specifiche dei due modelli:

Le specifiche tecniche del nuovo Galaxy Book2 Pro

Il nuovo Samsung Galaxy Book2 Pro si prepara ad arrivare sul mercato nelle varianti da 13,3 pollici e 15,6 pollici. Entrambe le versioni del nuovo ultra-portatile di casa Samsung possono contare su di un pannello AMOLED con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel) e con rapporto tra le dimensioni di 16:9. Il modello da 13.3 pollici pesa appena 870 grammi mentre la variante da 15.6 pollici arriva a 1,11 chilogrammi. In entrambi i casi, si tratta di valori da record che confermano l’estrema leggerezza e trasportabilità dei portatili.

A gestire il funzionamento del nuovo Galaxy Book2 Pro, in tutte le sue configurazioni, troviamo il processore Intel Core i5 di 12° generazione. Per ora, non è stato rivelato il modello esatto ma la CPU dovrebbe appartenere alla serie U, pensata da Intel per portatili ultra-leggeri come quelli proposti da Samsung e caratterizzata da un PBP (Processor Base Power) da 9 W o 15 W. Il nuovo Galaxy Book2 Pro arriva sul mercato con 8 GB o 16 GB di RAM LPDDR5 e con SSD NVMe fino a 512 GB.

Tra le specifiche c’è una webcam Full HD, il supporto Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.1. La batteria è da 63 Wh per il 13.3 pollici e 68 Wh per il 15.6 pollici. Entrambi i modelli hanno una tastiera retroilluminata con tasti a isola. Solo il modello da 15.6 pollici può contare sul tastierino numerico laterale. C’è un sensore di impronte digitali nel tasto d’accensione. Il comparto audio integra due speaker stereo da, rispettivamente, 4 W per il 13.3 pollici e 5 W per il 15.6 pollici.

La dotazione di porte, invece, include una Thunderbolt 4, una USB-C e una USB 3.2, oltre al jack audio e uno slot microSD. Il modello da 15.6 pollici aggiunge anche una HDMI standard e uno slot per nano SIM (opzionale) che consente di aggiungere il supporto alle reti 5G. Per entrambi i Galaxy Book2 Pro è incluso in confezione il caricatore USB-C da 65 W. I due modelli hanno la certificazione Intel Evo (appena aggiornata alla terza edizione) e arrivano sul mercato con colorazione Graphite. Il sistema operativo è Windows 11.

Le specifiche tecniche del nuovo Galaxy Book2 Pro 360

Passiamo ora ai nuovi Samsung Galaxy Book2 Pro 360. Anche in questo caso, la gamma prevede due opzioni, una da 13.3 pollici e una da 15.6 pollici. In entrambi i casi, il pannello è un’unità AMOLED con risoluzione Full HD, rapporto tra le dimensioni di 16:9 e luminosità fino a 500 nit. Il modello da 13.3 pollici pesa 1,04 chilogrammi mentre il modello da 15.6 pollici arriva fino a 1,414 chilogrammi.

Anche in questo caso troviamo, tra le specifiche, i processori Intel Core di 12° generazione. Questa volta, però, oltre al Core i5 è possibile optare anche per il Core i7. I processori dovrebbero appartenere alla serie U anche se, per ora, questo dettaglio, non viene specificato. La CPU è supportata da 16 GB di memoria RAM LPDDR5 (ma il modello da 15.6 pollici sarà disponibile anche in una variante con 8 GB) e da un SSD PCIe da 512 GB.

La scheda tecnica include il Wi-Fi 6E, il Bluetooth 5.1 e una webcam Full HD oltre a due speaker stereo, rispettivamente da 4 W per il 13.3 pollici e 5 W per il 15.6 pollici. Confermata la batteria da 63 Wh per il 13.3 pollici e 68 Wh per il 15.6 pollici e il caricatore da 65 W. La dotazione di porte, invece, include una Thunderbolt 4 e due USB-C oltre a uno slot per schede microSD. Per i nuovi Galaxy Book2 Pro 360 c’è anche il supporto alla S Pen.

Confermata anche la tastiera retroilluminata con tasti ad isola e con tastierino numerico per il modello da 15.6 pollici. Il tasto d’accensione integra un sensore di impronte digitali. Per quanto riguarda le colorazioni della scocca, il Galaxy Book2 Pro 360 da 13.3 pollici arriverà nelle versioni Graphite e Silver mentre il modello da 15.6 pollici aggiunge anche la colorazione Burgundy. Anche in questo caso, c’è Windows 11 di serie. Confermata la presenza della certificazione Intel Evo.

Le funzionalità hardware e software dei nuovi Galaxy Book2 Pro

La nuova serie di portatili Galaxy Book2 Pro include varie funzionalità di sicuro interesse. Come abbiamo visto nelle analisi delle specifiche tecniche, i nuovi portatili sono leggerissimi, per gli standard della categoria, ma integrano una buona batteria (durata fino a 21 ore secondo i dati di Samsung) e possono contare su di un caricatore universale USB-C che potrà essere utilizzato per una ricarica ultra rapida su tutti i dispositivi Galaxy. C’è poi il supporto al Wi-Fi 6E e, sul Book2 Pro anche al 5G (in opzione).

Samsung ha aggiornato la webcam introducendo un sensore a 1080p caratterizzato da un angolo di visione angolare superiore (si è passati da 77 a 87 gradi). La Modalità Studio è stata, inoltre, aggiornata con nuove funzionalità come Auto Framing che consente di mantenere l’utente al centro dell’inquadratura. I nuovi display AMOLED, certificati GREENGUARD, sono ora più luminosi registrando dati di default pari a 400 nit e 370 nit.

Particolare attenzione è stata posta anche al comparto audio. C’è la cancellazione del rumore che, grazie all’IA, blocca i rumori di fondo durante le chiamate e le videochiamate. C’è anche l’Amplificatore Smart con output massimo di 5 W in grado di offrire un suono bilanciato anche con un volume particolarmente elevato. Tutta la gamma Galaxy Book2 Pro supporta la tecnologia AKG e Dolby Atmos.

Samsung ha, inoltre, posto una particolare attenzione al comparto software. Con Single Sing-On con Samsung Account, infatti, basta inserire le proprie credenziali d’accesso una volta sola per poter accedere a tutto l’ecosistema di applicazioni Samsung ed ai contenuti del dispositivo Galaxy. Anche la sincronizzazione con i Galaxy Buds sarà sempre disponibile e immediata.

C’è il sistema Galaxy Book Smart Switch che semplifica il passaggio di file, foto, impostazioni e altro dal vecchio PC al nuovo Galaxy Book (indipendente dal produttore del precedente PC). Per unificare l’esperienza utente, i nuovi Galaxy Book 2 Pro potranno contare sulla One Book UI 4.0. Da segnalare la possibilità di sfruttare Link to Windows / Microsoft Your Phone e accedere a Recent App, controllando dal PC lo stato del proprio smartphone.

Da notare la possibilità di ricorrere a Samsung Multi Control per utilizzare la tastiera e il trackpad del Galaxy Book quando si utilizza un Galaxy Tab S8, per un’esperienza d’uso senza interruzioni. Tra le funzioni software disponibili c’è Quick Share con la nuova opzione Link Sharing che semplifica la condivisione di file di grandi dimensioni. Il dispositivo Galaxy Book può diventare un hub per tutti i dispositivi compatibili con SmartThings.

Tutta la gamma Galaxy Book2 Pro integra i requisiti di PC secured-core fissati da Microsoft grazie ad un’integrazione tra hardware, software e firmware che consente di massimizzare la sicurezza del dispositivo, rafforzando le protezioni contro possibili cyber attacchi.

Spazio alla sostenibilità

Con la nuova serie Galaxy Book2 Pro si registra un approccio sempre più sostenibile da parte di Samsung. L’azienda ha annunciato la disponibilità di un nuovo materiale ad alte prestazioni realizzati grazie al riutilizzo delle reti da pesca scartate con l’obiettivo di ridurre i rifiuti di plastica nell’oceano. Questo materiale è stato adottato per realizzare il supporto del touchpad e nella staffa interna dei nuovi Galaxy Book2 Pro.

Al centro delle iniziative Galaxy for the Planet ci sono anche altre soluzioni applicate alla nuova serie di portatili di Samsung. Grazie a nuovi algoritmi, infatti, l’azienda punta ad estendere il ciclo di vita della batteria e a ridurre l’energia utilizzata in standby. Per quanto riguarda i pannelli AMOLED, invece, c’è la certificazione GREENGUARD Gold per prodotti eco-consapevoli dagli Underwriters Laboratories per la riduzione al minimo delle emissioni di VOC per una migliore qualità dell’aria interna.

Spazio alla sostenibilità anche per l’imballaggio. I nuovi Galaxy Book2 Pro arriveranno sul mercato con imballaggi costituiti da scatole di carta e contenitori provenienti da fonti sostenibili.

Prezzi e disponibilità in Italia

Samsung ha confermato che i nuovi Galaxy Book2 Pro 360 e Galaxy Book2 Pro saranno acquistabili in Italia a partire dal mese di aprile. Per quanto riguarda i prezzi, la gamma del Galaxy Book2 Pro partirà da 1.089 euro mentre il Pro 360 sarà ordinabile a partire da 1.167 euro. Maggiori dettagli sul listino italiano dei nuovi ultra-portatili di Samsung arriveranno, di certo, nel corso delle prossime settimane.

Le immagini dei nuovi Samsung Galaxy Book2 Pro e Book2 Pro 360