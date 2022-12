In vista dell’edizione 2023 del CES, in programma ad inizio del prossimo mese di gennaio, Lenovo ha annunciato in via ufficiale l’arrivo di diversi nuovi prodotti per la sua gamma di notebook, tablet, monitor e PC oltre ad una lunga serie di accessori. Lenovo si prepara, quindi, ad arricchire, in modo significativo, la sua offerta con tantissime novità in arrivo nel corso dei prossimi mesi.

Il 2023 sarà, quindi, un anno ricco di novità per Lenovo che prepara il lancio di un gran numero di prodotti, destinati ad occupare una posizione di primo piano sul mercato. In arrivo ci sono nuovi ThinkPad, IdeaPad e molto altro ancora. Da notare che i nuovi prodotti di casa Lenovo porteranno sul mercato anche gli ancora inediti processori Intel Core di 13° generazione e le nuove GPU NVIDIA RTX 4000 per notebook. C’è, quindi, davvero tanto da scoprire per i prossimi mesi.

Ecco un riepilogo completo delle novità in arrivo:

Lenovo anticipa l’arrivo di tantissime novità per il 2023: nuovi notebook, PC, monitor e tablet pronti al debutto sul mercato

Il 2023 di Lenovo sarà ricchissimo di novità. Il brand, leader del mercato PC, ha anticipato una lunga serie di nuovi prodotti che saranno esposti al CES 2023 ed arriveranno sul mercato nel corso dei prossimi mesi. Ecco i dettagli:

Debuttano la nuova generazione di ThinkPad X1 e nuovi monitor ThinkVision

In anticipo di qualche settimana rispetto al CES 2023, Lenovo ha annunciato alcune delle novità in arrivo per il prossimo anno per la sua gamma di prodotti. In rampa di lancio c’è la nuova generazione di ThinkPad X1 che arriverà sul mercato nelle varianti Carbon (11° generazione), Yoga (8° generazione) e Nano (3° generazione). Tutte le nuove versioni della nuova famiglia ThinkPad potranno contare su “gli ultimi processori della gamma Intel Core“.

Lenovo, nel suo comunicato ufficiale, non cita alcun modello specifico di processore per quanto riguarda i modelli Intel. La casa americana presenterà a breve la 13° generazione di processori Intel Core che, molto probabilmente, troverà ampio spazio sulla nuova gamma Lenovo ThinkPad X1 che, come confermato da Lenovo, sarà disponibile sul mercato a partire dal prossimo mese di aprile.

Leggi anche: Trapelano molte CPU Intel Raptor Lake di 13a generazione per notebook

Come al solito, sarà necessario attendere maggiori dettagli dalla divisione italiana di Lenovo per quanto riguarda la commercializzazione nel nostro Paese. Per ora, invece, sono noti i prezzi in dollari con la gamma che partirà da 1649 dollari per la linea Nano, da 1729 dollari per la linea Carbon e da 1859 dollari per la Yoga. Come al solito ci saranno tantissime configurazioni hardware con i Carbon e gli Yoga che potranno contare su di un display OLED.

La famiglia di prodotti “Think” di Lenovo registrerà anche il debutto di TninkVision Mini LED: nuovo monitor da 27 pollici con pannello IPS e tecnologia Mini LED che punta a sorprendere per quanto riguarda la qualità delle immagini. Il monitor arriverà sul mercato con un pannello con risoluzione 4K, refresh rate di 60 Hz e tempo di risposta di 4 ms. Da notare che sarà presente la certificazione DisplayHDR 1000 oltre ad una luminosità massima di 1200 nits.

In arrivo c’è anche una variante più grande del nuovo ThinkVision Mini LED che riproporrà le stesse specifiche ma con una diagonale di 31,5 pollici. La gamma di monitor Lenovo registrerà il debutto anche dei modelli IPS ThinkVision VoIP che integreranno varie funzionalità pensate per semplificare i meeting online a partire da una nuova camera integrata da 5 Megapixel, un comparto audio potenziato con due speaker da 5 W e un sistema di autoregolazione della luminosità.

Per uso professionale, la gamma ThinkVision includerà anche i nuovi ThinkVision P32p-30 e P49w-30 (quest’ultimo è un monitor ultra-wide da ben 49 pollici). In arrivo ci sono anche i nuovi L27i-40 e L24m-40, rispettivamente da 27 e 24 pollici, che offrono maggiore accessibilità, per un utilizzo più generalista ma comunque con un design ricercato e specifiche di ottimo livello.

Tante novità per la famiglia IdeaPad di Lenovo

Anche per la linea IdeaPad ci saranno tantissime novità. Lenovo ha annunciato la nuova generazione di IdeaPad Pro 5/5i, IdeaPad Slim 5/5i e IdeaPad Flex 3i Chromebook. In rampa di lancio ci sono anche i Mini PC della gamma IdeaCentre Mini 5i. Anche in questo caso, i nuovi prodotti sono in arrivo sul mercato a partire dal prossimo mese di aprile e saranno esposti in occasione della prossima edizione del CES di inizio gennaio.

In questo caso, Lenovo punta su processori AMD Ryzen di settima generazione oltre che su varianti specifiche che potranno contare sulla “nuova generazione di processori Intel Core” (la tredicesima che debutterà nel corso delle prossime settimane). Per i nuovi IdeaPad Pro, inoltre, sono in arrivo anche varianti con GPU dedicata.

Anche in questo caso, ci troviamo di fronte ad una vera e propria anticipazione da parte di Lenovo che cita espressamente una “GPU di nuova generazione di NVIDIA” per i suoi IdeaPad Pro. Ricordiamo che NVIDIA sta per lanciare i primi modelli per laptop della gamma RTX 4000 che dovrebbero essere pronti proprio per i primi mesi del 2023. I dettagli arriveranno, di certo, nelle prossime settimane, probabilmente già in occasione del CES 2022.

Per i nuovi IdeaPad sono in arrivo diverse varianti hardware, con vari tagli di display, fino a 16 pollici, e varie combinazioni di RAM, storage e batteria. Per quanto riguarda il nuovo IdeaPad Flex 3i Chromebook, invece, Lenovo si affida ai nuovi Intel Processor. Anche in questo caso, si tratta di CPU non ancora ufficializzate da Intel che, nei mesi scorsi, ha anticipato l’arrivo della nuova famiglia Processori in sostituzione dei Celeron e dei Pentium.

Leggi anche: Intel Processor è la nuova CPU per notebook che pensiona Celeron e Pentium

Le altre novità da Lenovo

La nuova gamma IdeaCentre Mini potrà contare sui nuovi processori Intel Core, supportati da varie combinazioni di RAM e storage. Per i suoi Mini PC, Lenovo anticipa dimensioni compatte e un peso ridotto ad appena 1,81 chilogrammi. Tutte le varianti potranno contare su di un alimentare integrato da 150 W e su di una ricca dotazione di porte e di connettività.

A completare la serie di novità di Lenovo c’è il nuovo Smart Tab M9. Si tratta di un tablet con Android 12 e prossimo aggiornamento ad Android 13 che arriverà sul mercato con il SoC MediaTek G80 supportato da varie combinazioni di RAM e storage e una batteria da 5.100 mAh. Il display è da 9 pollici con risoluzione HD. Da notare che Lenovo ha annunciato anche l’arrivo dell’Universal Dock Lenovo 500 USB Type-C.

Previous Next Fullscreen

Tutte le novità anticipate in queste ore da Lenovo si preparano ad arrivare sul mercato nel corso del 2023. Il primo appuntamento da segnare sul calendario è per inizio 2023 con il CES. In occasione della fiera dedicata all’elettronica di consumo, infatti, Lenovo presenterà in pubblico, per la prima volta, le novità della gamma 2023. Successivamente, sarà necessario attendere qualche mese per l’avvio delle vendite (che dovrebbero partire da aprile 2023 in alcuni mercati).

Sottolineiamo come la gamma Lenovo di nuova generazione porterà sul mercato anche i nuovi processori Intel Core per notebook di 13° generazione e le schede video NVIDIA RTX 4000 per laptop ancora in attesa del debutto ufficiale. Per avere un quadro più preciso in merito alle effettive prestazioni di questa nuova generazione di modelli Lenovo sarà necessario attendere le novità di Intel e NVIDIA.

Leggi anche: Lenovo guarda al futuro: ecco il laptop arrotolabile col display che si allunga