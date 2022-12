Qualche ora fa, Volkswagen ha annunciato che sarà presente al CES 2023 con un nuovo modello della famiglia ID. Nonostante manchi pochissimo al debutto, la Casa di Wolfsburg non ha svelato ulteriori dettagli al riguardo, ma c’è chi presume si tratti di un’auto elettrica in stile Passat, che potrebbe nascere dalla ID. AERO che Volkswagen mostrava al mondo l’estate scorsa. Ma in assenza di dettagli al riguardo, queste sono le informazioni ufficiali che conosciamo (corredate da qualche ipotesi).

Volkswagen ha in serbo una nuova ID da svelare al CES 2023

Che si tratti di una nuova auto a batteria, parte di una famiglia sempre più numerosa e destinata a contare su 10 nuovi modelli di qui al 2026, è certo. Nel comunicato stampa dedicato Volkswagen ha annunciato a chiare lettere che il CES 2023 di Las Vegas farà da palcoscenico per introdurre una nuova auto della famiglia elettrica del costruttore.

Parte della stampa del settore, seppur in assenza di informazioni certe, già dichiara che potrebbe trattarsi con buona probabilità della nuova Passat elettrica, o quantomeno di un modello che potrebbe ereditarne i connotati. In tal caso ce la immaginiamo dunque come una berlina (anche station wagon probabilmente) dalle dimensioni generose e al tempo stesso filante, considerata l’importanza dell’aerodinamica che sta acquisendo di recente. Pressoché certa sarà la presenza della piattaforma MEB come base, un pilastro ormai che la Casa di Wolfsburg ha in programma di aggiornare e ammodernare nei prossimi mesi/anni.

Dando per vera l’ipotesi “Passat elettrica”, non escludiamo possa arrivare col nome di Volkswagen ID.7 e che potrebbe rubare più di qualcosa dalla citata ID. AERO (in copertina e nelle immagini che seguono). Quest’ultima, presentata come concept lo scorso giugno, montava una batteria agli ioni di litio da 77 kWh che, grazie alle sue eccellenti doti aerodinamiche, permetteva fino a 620 chilometri nel ciclo WLTP.

Comunque, a supporto di questo nuovo modello a batteria, che ricordiamo essere ancora totalmente avvolto dal mistero (in termini ufficiali), al CES 2023 di Las Vegas ci saranno anche Volkswagen ID. 4 e l’acclamato furgoncino ID. Buzz.

In questo mare di rumor, di ufficiale c’è tuttavia il giorno e l’ora di presentazione della nuova auto elettrica di Volkswagen: martedì 3 gennaio alle ore 16:00 del pomeriggio americane (Pacific Time), che da noi corrispondono all’1:00 di mercoledì 4. Dunque, ne sapremo di più a breve.

