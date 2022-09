Il settore delle auto elettriche è in continuo fermento e tutti i principali brand arricchiscono i rispettivi portafogli con veicoli destinati a soddisfare le diverse esigenze degli utenti: non fa eccezione Volkswagen, che ha comunicato i prezzi italiani di Volkswagen ID.Buzz.

Stiamo parlando di un minivan elettrico che si caratterizza per un design a dir poco iconico, dedicato al mitico furgone “Volkswagen Bulli”, lanciato dal popolare brand negli anni successivi alla fine della Seconda Guerra Mondiale.

Quanto costerà in Italia Volkswagen ID.Buzz

Ebbene, nel nostro Paese il nuovo veicolo elettrico di Volkswagen sarà venduto soltanto in due versioni, entrambe con motore elettrico da 204 CV e batteria da 77 Kwh: la variante Pro avrà un prezzo di partenza di 66.000 euro mentre quella Pro+ sarà proposta a partire da 68.500 euro.

Prezzi sicuramente elevati ma che pare non abbiano spaventato i clienti europei, almeno ciò è quanto risulta dai dati diffusi dal produttore, secondo i quali è già stata superata la soglia dei 10.000 veicoli venduti nel Vecchio Continente (praticamente la disponibilità prevista per il 2022 si è di fatto esaurita).

A fronte di un prezzo elevato, Volkswagen ID.Buzz può contare su una dotazione di serie piuttosto ricca e che include i cerchi da 19 pollici con finitura nera e bordo lucido, vari sistemi di assistenza alla guida (come l’Adaptive Cruise Control con la funzionalità Stop&Go, il Front Assist, il Lane Assist, il Park Assist Plus, il riconoscimento della segnaletica stradale, i sensori di parcheggio e la retrocamera), i fari anteriori Full Led, il Climatronic bizona, l’infotainment con schermi da 10 pollici, un impianto audio con cinque altoparlanti e la possibilità di ricaricare lo smartphone in modalità wireless.

Il modello Pro+ aggiunge a tutto ciò le portiere scorrevoli posteriori e il portellone ad apertura elettrica, i gruppi ottici Led IQ Matrix con Dynamic Light Assist e un sistema di infotainment con schermo da 12 pollici e sistema di navigazione Discover Pro.

Non manca, ovviamente, la possibilità di personalizzare i veicoli con vari optional che faranno lievitare il prezzo di listino.

Per le consegne dei primi veicoli ci sarà da avere pazienza ancora per qualche mese.