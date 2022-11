Il produttore cinese HONOR ha da poco presentato sul mercato cinese le nuove cuffie true wireless HONOR Earbuds 3i, dotate di cancellazione attiva del rumore, riduzione del rumore tramite intelligenza artificiale e una capiente batteria, ad un prezzo niente male.

Queste nuove cuffie arrivano a margine dell’evento di lancio con cui sono stati presentati sul mercato cinese il proprio nuovo smartphone pieghevole di punta dell’azienda, HONOR Magic Vs, e i tre membri della nuova serie HONOR 80, capaci di coprire praticamente ogni fascia di prezzo nel mercato degli smartphone.

Honor Earbuds 3i: ecco tutto ciò che offrono

Le nuove HONOR Earbuds 3i sono delle cuffie in-ear realizzate con un design definito ciottoloso dal produttore cinese, che ha puntato molto sull’ergonomia e sull’effetto trasmesso una volta indossate, volendo replicare la liscezza della seta nell’unica colorazione disponibile.

Su entrambe le cuffie, nella parte alta dello stelo che risulta piuttosto allungato, è presente un sensore capacitivo che permette di controllarle in maniera semplice tramite un doppio tocco (riproduzione/pausa della musica o rispondi/riaggancia in chiamata) o una pressione prolungata (attiva/disattiva riduzione del rumore o modalità trasparenza).

Passando alla ciccia, il produttore cinese ha dotato le nuove cuffie true wireless di un driver dinamico personalizzato da 10 mm, calibrato per offrire un suono equilibrato, con bassi impetuosi, con voce calda o con alti luminosi a seconda del contesto di utilizzo.

Ognuna delle HONOR Earbuds 3i ospita tre microfoni, due dei quali sono addetti alla riduzione del rumore di fondo durante le chiamate, tramite intelligenza artificiale, mentre il terzo si occupa di catturare la voce, esaltandola in maniera decisa: questa caratteristica, secondo HONOR, strizza l’occhio al mondo dei Vlog (negli smartphone dell’azienda vi è una modalità apposita).

Per quanto concerne la cancellazione attiva del rumore, questa è presente, sebbene non si spinga oltre ai 32 dB; vi è anche la modalità trasparenza per ascoltare l’audio ambientale o per avere conversazioni dal vivo, mantenendo indosso le cuffie.

Le HONOR Earbuds 3i si connettono ai dispositivi sfruttando il Bluetooth 5.2 (vi è la retro-compatibilità). Nonostante con gli smartphone (o qualsiasi altro dispositivo) HONOR che supportano l’accoppiamento rapido la connessione sia immediata, per sbloccare maggiori funzionalità gli utenti dovranno scaricare l’app HONOR Smart Space. Inoltre, quando il Bluetooth è connesso, l’utente può far emettere un suono per localizzare l’auricolare.

Passando all’autonomia, le HONOR Earbuds 3i sono dotate di una batteria da 55 mAh (ciascuna), dato che consente di raggiungere le 10 ore di autonomia senza cancellazione attiva del rumore o le 7,5 ore con cancellazione attiva del rumore; per una ricarica completa delle cuffie, serve un’ora nella custodia.

A proposito, la custodia di ricarica, bianca come le cuffie e realizzata per offrire un design abbastanza in linea con quello di altre cuffie del brand, è dotata di una batteria da 410 mAh che consente più di 3 ricariche complete delle cuffie, aumentando l’autonomia fino a 32 ore senza cancellazione attiva del rumore o fino a 24 ore con cancellazione attiva del rumore. Per ricaricare la custodia di ricarica, poi, basta sfruttare la porta USB Type-C posta nel lato inferiore: una ricarica completa si ottiene in un’ora e mezza.

Specifiche tecniche

Dimensioni: 30,5 x 24,3 x 21,6 mm (singola cuffia) e 64,3 x 46 x 23,2 mm (custodia di ricarica)

x x (singola cuffia) e x x (custodia di ricarica) Peso: 5,5 grammi (per cuffia, senza gommini) e 39,5 grammi (custodia di ricarica, senza cuffie)

(per cuffia, senza gommini) e (custodia di ricarica, senza cuffie) Controllo: tramite tocchi (doppio tocco o pressione prolungata)

(doppio tocco o pressione prolungata) Driver: dinamico custom da 10 mm

Cattura audio: 3 microfoni per auricolare (due per la riduzione del rumore tramite AI)

(due per la riduzione del rumore tramite AI) Funzionalità: ANC (a 32 dB), equalizzatore , ricerca delle cuffie , modalità a bassa latenza

(a 32 dB), , , Connettività: Bluetooth 5.2

Sensori: sensore capacitivo , sensore di Hall

, Batteria: 55 mAh (singolo auricolare) e 410 mAh (custodia di ricarica) La custodia di ricarica si ricarica tramite cavo USB Type-C (1,5 ore per la ricarica completa) Gli auricolari si ricaricano completamente in un’ora Autonomia con singola ricarica: 10 ore (con ANC disattivato) o 7,5 ore (con ANC attivato) Autonomia con custodia: 32 ore (con ANC disattivato) o 24 ore (con ANC attivato)

(singolo auricolare) e (custodia di ricarica)

Disponibilità e prezzo delle nuove HONOR Earbuds 3i

Le HONOR Earbuds 3i sono già disponibili al preordine in Cina presso lo store ufficiale del produttore e le vendite inizieranno ufficialmente il prossimo 2 dicembre. Queste cuffie, che arrivano unicamente in colorazione bianca (chiamato Icelandic White), vengono proposte ad un prezzo di listino pari a 449 yuan (ovvero circa 60 euro al cambio attuale).

Segnaliamo, infine, che il produttore cinese non ha divulgato alcuna informazione circa il possibile arrivo di queste cuffie su altri mercati al di fuori di quello cinese.

