La ricarica wireless è adottata da un numero sempre più crescente di dispositivi. Non a caso, Apple aveva deciso di puntare molto su questa tecnologia, annunciando una base di ricarica wireless chiamata AirPower in grado di caricare fino a tre dispositivi contemporaneamente; tuttavia, a causa di difficoltà tecniche non superabili, la casa di Cupertino abbandonò l’idea cancellando l’intero progetto. A recuperare il progetto ci ha pensato Tesla, nota casa automobilistica specializzata nella produzione di auto elettriche. L’azienda di Elon Musk – da poco proprietario anche di Twitter – ha appena lanciato sul mercato un caricabatterie wireless con tecnologia Qi.

Le specifiche del caricabatterie wireless di Tesla

La casa americana non ha rilasciato molte informazioni sul nuovo caricabatterie wireless appena commercializzato; tuttavia, nella pagina di vendita del prodotto presente sul proprio sito è possibile carpire alcune delle caratteristiche peculiari.

Secondo la descrizione del prodotto, la piattaforma di ricarica wireless di Tesla ha un design tagliente e affilato, che secondo l’azienda si ispira al Cybertruck. Osservando le foto, ciò che colpisce a prima vista è la ricercatezza e l’eleganza del suo design, proprio come le linee guida dei design tipici di casa Tesla. Il caricabatterie è composto da un alloggiamento in alluminio, una superficie in alcantara di prima qualità e un supporto magnetico estraibile all’occorrenza, che consente di appoggiare il caricabatterie in piano o in posizione obliqua per una visualizzazione migliore.

Il piano di ricarica fornisce una potenza di ricarica rapida fino a 15 W per ogni singolo dispositivo e può caricare fino a tre dispositivi contemporaneamente. Proprio come l’AirPower, il nuovo caricabatterie Qi di Tesla è dotato della tecnologia “FreePower”, che consente di posizionare i dispositivi da ricaricare in qualsiasi punto della superficie senza un allineamento preciso.

Nella stessa pagina di vendita è presente un video che illustra come la piattaforma di ricarica wireless sia composta da 30 bobine allineate tra loro, con un design molto simile a quello su cui Apple stava lavorando durante la progettazione del proprio AirPower.

Disponibilità e prezzi della base di ricarica Tesla

La nuova piattaforma di ricarica wireless è già disponibile per il preordine sul negozio online di Tesla, raggiungibile da questo link. La piattaforma di ricarica è dotata di un cavo USB-C integrato e di un adattatore USB-C da 65W, oltre a un supporto magnetico rimovibile. Il prezzo di vendita consigliato al pubblico è di 300 dollari.

Non un prezzo popolare, ma tutto sommato in linea con le aspettative; basti pensare quanta ricerca e sviluppo sia stata portata avanti per raggiungere un risultato soddisfacente per il prodotto finale. I clienti interessati non potranno mettere immediatamente le mani sul dispositivo: l’azienda ci tiene infatti a precisare che le prime unità saranno spedite a partire da febbraio 2023.

È lecito chiedersi se gli ingegneri di Tesla abbiano trovato un modo per risolvere i problemi riscontrati da Apple. Non ci resta che attendere i feedback dei clienti che hanno voluto dare fiducia all’azienda effettuando il preordine delle prime unità. Se dovessero esserci problemi, le critiche non si faranno attendere e saremo i primi a farvelo sapere.