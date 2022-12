Da quando Elon Musk ha acquisito Twitter, il tema della libertà di espressione è diventato un argomento quotidiano essendo stato oggetto di dibattiti internazionali. La questione non ha tardato a farsi viva dopo che il social network di Elon Musk ha sospeso gli account di diversi giornalisti di spicco. La lista dei giornalisti sottoposti a ban non è di certo esigua e riguarda Ryan Mac del New York Times, Donie O’Sullivan della CNN, Drew Harwell del Washington Post, Micha Lee di The Intercept, Matt Binder di Mashable, Aaron Rupar e Tony Webster.

L’account, che aveva accumulato 500.000 followers, è stato sospeso solo dopo che il social ha modificato i propri termini relativi alla privacy, proprio per giustificare il ban che si stava portando avanti.

We’ve updated our Private Information policy to prohibit sharing someone else’s live location in most cases. Here’s what changed and why. 🧵

Dopo il ban, lo studente universitario Jack Sweeney, che aveva sviluppato il bot che indicava in tempo reale la posizione del jet del CEO di Twitter, ha invitato gli utenti a seguirlo su altre piattaforme.

A quanto pare, il ban ai giornalisti è giustificato dal fatto che hanno condiviso ripetutamente le informazioni private diffuse dal profilo ElonJet violando i termini di servizio del social network.

Věra Jourová, vicepresidente della Commissione Europea per i valori e la trasparenza, questa mattina ha pubblicato un tweet nel quale ha espresso la sua preoccupazione sul blocco perpetrato da Musk nei confronti dei giornalisti e ha avvertito Musk della volontà di emettere delle sanzioni nei suoi confronti in ottemperanza della legge sui servizi digitali dell’UE che richiede il rispetto della libertà dei media e dei diritti fondamentali.

News about arbitrary suspension of journalists on Twitter is worrying. EU’s Digital Services Act requires respect of media freedom and fundamental rights. This is reinforced under our #MediaFreedomAct. @elonmusk should be aware of that. There are red lines. And sanctions, soon.

— Věra Jourová (@VeraJourova) December 16, 2022