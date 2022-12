Spesso siamo portati a credere che la realizzazione di una smart home comporti sempre la sostituzione degli elementi già esistenti con nuove soluzioni che possano essere collegate alla Rete. In realtà ci sono alcuni componenti che possono essere resi intelligenti spendendo pochi euro, basta saper scegliere i prodotti adatti.

SONOFF MINI R2, ad esempio, permette di rendere smart prese di corrente e interruttori, spendendo una cifra decisamente contenuta e assicurandosi la compatibilità con i principali ecosistemi domotici, Amazon Alexa e Google Assistant su tutti. Il piccolo interruttore è oggi protagonista di una offerta su TomTop, store online specializzato in soluzioni intelligenti. Il prezzo che trovate indicato a fine articolo include l’IVA mentre la spedizione avviene dai magazzini italiani, con tempi di consegna ovviamente contenuti.

SONOFF MINI R2, offerta imperdibile

In commercio esistono numerose prese intelligenti o interruttori da collegare alla rete WiFi di casa o a un hub, così da poter controllare via software il loro funzionamento, anche da remoto. Si tratta spesso di dispositivi costosi, visto che integrano i componenti già presenti negli elementi tradizionali, e questo rappresenta uno scoglio per chi ha un budget contenuto.

SONOFF MINI R2 rappresenta la soluzione ideale, con il suo prezzo contenuto, la sua versatilità e la semplicità di utilizzo. Tutto quello che è richiesto è un minimo di competenza in campo elettrico: se sapete come mettere le mani in un circuito elettrico bene, altrimenti rivolgetevi a personale esperto e competente anche per la sua installazione, visto che c’è il rischio di fare danni seri.

In sostanza si tratta di un interruttore da montare all’interno della scatola elettrica, con la possibilità di mantenere il classico interruttore da parete per la gestione delle luci. Una volta collegato alla rete WiFi di casa, seguendo la procedura indicata nella companion app, potrete controllare l’accensione e lo spegnimento della presa di corrente o dell’interruttore a cui è stato collegato.

Se poi avete un ecosistema domotico potrete utilizzare altri sensori per accendere o spegnere le luci ma anche per accendere un ventilatore, un condizionatore o un qualsiasi altro apparecchio elettrico tramite software, anche quando non vi trovate in casa. SONOFF MINI R2 misura appena 42,6 x 42,6 x 20 millimetri e trova quindi facilmente posto in una comune scatola elettrica. È dotato di tutte le certificazioni di sicurezza che vi consentono di utilizzarlo senza correre alcun rischio, fattore da non sottovalutare.

In questi giorni potete approfittare di un’ottima promozione e portarvi a casa un kit contenente ben tre switch SONOFF MINI R2 al prezzo di soli 12,47 euro, a cui aggiungere un piccolo contributo per le spese di spedizione. Qui sotto trovate il link per l’acquisto diretto da TomTop.

Acquista SONOFF MINI R2 a 12,47 euro

