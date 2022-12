AEHRA è una startup italiana con sede a Milano, che ha deciso di mostrare gli interni del suo primo SUV elettrico, atteso sul mercato nel 2025; lo scopo dell’azienda è quello di affermarsi come marchio premium del settore e, a giudicare dalle immagini, le premesse ci sono tutte.

Ecco gli interni del primo SUV elettrico AEHRA

Attraverso il sito ufficiale, la startup ha deciso di svelare come saranno gli interni del suo primo SUV elettrico, dall’aspetto decisamente futuristico e dotato di un sacco di tecnologia, compreso uno schermo che occupa tutta la plancia.

L’azienda ci tiene a sottolineare come l’abitacolo della vettura sarà molto capiente, tanto da poter ospitare 4 giocatori NBA; il SUV avrà un passo di tre metri e sarà disponibile in due configurazioni, da 4 o da 5 posti.

Come potete notare dalle immagini lo schermo posizionato sulla plancia è davvero impressionante, durante la guida permetterà la visualizzazione di varie informazioni quali velocità, autonomia residua e indicazioni per la navigazione; le due aree laterali inoltre, fungeranno da specchietto retrovisore, mostrando le immagini catturate dalle telecamere poste ai lati delle portiere.

Quando il SUV AEHRA non è in marcia, lo schermo può essere ulteriormente esteso verso l’alto, trasformandosi in un vero e proprio monitor in grado di sodisfare le esigenze più disparate, come sottolineato da Filippo Perini, Chief Design Officer dell’azienda:

Con lo schermo completamente esteso gli occupanti possono rilassarsi e godersi un film, magari quando l’auto è in carica o quando un genitore sta aspettando l’uscita di un bambino da scuola o da una festa. E per chi ha del lavoro da fare, lo schermo e gli interni spaziosi offrono la soluzione perfetta per le videoconferenze. Invece di fissare lo smartphone o il laptop, puoi rilassarti e non solo vedere tutti i partecipanti alla videochiamata in alta definizione, ma anche ascoltarli con una qualità audio cristallina e perfetta.

Inoltre si può notare la presenza di un ulteriore schermo, dalle dimensioni decisamente più contenute, posizionato al centro della plancia, grazie al quale si potranno gestire alcune funzioni come ad esempio quelle legate alla climatizzazione dell’abitacolo.

Come già detto il SUV AEHRA dovrebbe essere disponibile nel 2025, con una potenza compresa tra i 550 e i 600 KW, una velocità massima di 265 Km/h e un’autonomia di ben 800 Km, oltre ovviamente al gigantesco schermo.

