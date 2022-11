Nella giornata di ieri AEHRA ha svelato il suo primo “SUV” elettrico, un’auto lussuosa ed esclusiva che va a piazzarsi nella fascia più esclusiva del mercato automobilistico. Il design particolarmente moderno la fa quasi sembrare una concept, le soluzioni tecniche sono all’avanguardia, i numeri piuttosto notevoli. Per un assaggio basi sapere per ora che promette ben 800 km di autonomia, e varie peculiarità che la allontanano dal segmento dei SUV, a dire del marchio.

Dovremmo inventarci un nuovo acronimo perché non credo che la nostra vettura si possa definire semplicemente un SUV. Le dimensioni interne sono superiori, l’aspetto esterno è molto più aerodinamico, l’impronta a terra del veicolo è ridotta. Riducendo gli sbalzi anteriori e posteriori e allungando il passo della vettura, abbiamo creato qualcosa di veramente unico dichiara Filippo Perini, Chief Design Officer di AHERA.

L’elettrica modellata dal vento, un manifesto per i SUV sportivi del futuro

Per chi non ne avesse mai sentito parlare, cosa piuttosto normale vista la gioventù del marchio, AEHRA è una start up di auto elettriche nata a Milano negli scorsi mesi da Hazim Nada e Sandro Andreotti, la cui prima fatica nel settore è questo “SUV” che entro il 2025 dovrebbe arrivare sul mercato. Nonostante l’abbiano appena svelata, serve dunque del tempo ancora, ma scopriamone i primi dettagli.

Design: parola d’ordine aerodinamica

Basta osservarla di profilo per comprendere che quasi tutto è stato pensato col pallino dell’aerodinamica in mente. La linea del tetto è filante e confluisce in un piccolo alettone, le linee sono morbide e pensate per impattare il meno possibile col vento, al posto degli specchietti retrovisori classici ci sono delle telecamere montate su due supporti ispirati alle soluzioni usati in Moto GP.

AEHRA ha adottato una gestione aerodinamica unica al mondo su vetture EV, con elementi mobili all’anteriore e al posteriore, che offrono l’emozione e il gusto di una guida sportiva e allo stesso tempo una sicurezza, in termini di aderenza alla strada, senza precedenti nel settore dell’elettrico ha dichiarato Alessandro Serra, l’Head of Design del marchio.

Aerodinamica a parte il “SUV” di AEHRA sfoggia una carrozzeria realizzata in materiali compositi, con un monoscocca interamente in carbonio (anche riciclato) che, oltre alle doti sportive, assicura tanta leggerezza: pesa meno di due tonnellate, un valore notevole considerando le dimensioni generose (è lunga circa 5,1 metri, larga 2 e alta 164 cm).

Fra le altre cose, è necessario sottolineare la presenza delle quattro ruote sterzanti e di cerchi in lega enormi dai diametri differenziati: da 23″ gli anteriori, da 24″ i posteriori. Menzione speciale per le portiere a elitra, che si aprono verso l’alto per intenderci.

I numeri

Discorso prestazioni, questo “SUV” di AEHRA vanta potenze fra 550 e 600 kW (cioè fra 748 e 816 cavalli), e una velocità massima limitata a 265 km/h. Notevole anche l’autonomia, che come vi anticipavamo, supera gli 800 km secondo quanto dichiarato.

Al momento, AEHRA non si è sbilanciata riguardo a date e informazioni precise sui prezzi, pur annunciando uno spettro che va dai 160.000 ai 180.000 euro di listino, a seconda della versione o dell’equipaggiamento scelto, presumiamo.

Non ci resta che aspettare l’arrivo di ulteriori dettagli, che con buona probabilità arriveranno già a giugno del prossimo anno, quando il “SUV” di AEHRA verrà svelato al pubblico durante la terza edizione del MIMO Milano Monza Motor Show 2023. Per maggiori informazioni, potete visitare intanto il sito web ufficiale del marchio.

