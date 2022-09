Intel rinnova la sua gamma di CPU con un importante aggiornamento per la fascia entry level. L’azienda, infatti, ha appena annunciato il debutto del nuovo Intel Processor. Si tratta di un nuovo prodotto che andrà ad ampliare la gamma di processori dela casa americana rappresentando il nuovo riferimento per il segmento dei PC “essential” e, in particolare, per i notebook più economici in arrivo sul mercato nel corso del 2023. Il nuovo Intel Processor rimpiazza i brand Pentium e Celeron che, fino a quest’anno, hanno rappresentato le soluzioni entry level della gamma di CPU di casa Intel. Ecco i dettagli completi:

Intel annuncia il debutto del nuovo Intel Processor per il segmento Essential dei PC

Intel Processor è il nuovo prodotto di riferimento di Intel per il segmento dei PC “essential”. I notebook di fascia bassa in arrivo nel corso del 2023 potranno, quindi, contare sul nuovo Processor che rimpiazzerà le CPU Celeron e Pentium, brand che non registreranno una nuova generazione, almeno per quanto riguarda il segmento notebook.

Il Processor si posizionerà al di sotto della gamma Intel Core che, anche con la prossima generazione, la tredicesima, continuerà ad essere il riferimento per la fascia media e la fascia alta, sia per il settore notebook che per i desktop. La nuova proposta dell’azienda punta a migliorare le prestazioni dei notebook più economici che hanno bisogno di una marcia in più per offrire un’esperienza d’uso più completa

Stando a quanto dichiarato da Intel, il nuovo brand Intel Processor include molteplici famiglie di prodotti e rappresenta un nuovo passo dell’azienda nel programma di semplificazione dell’esperienza d’acquisto per gli utenti. L’introduzione del nuovo Processor non va a modificare l’attuale offerta di prodotto e la roadmap futura dell’azienda.

Da notare che, almeno per il momento, Intel non ha svelato alcun dettaglio in merito alle specifiche del suo nuovo prodotto, in arrivo nel corso del 2023. Le prime informazioni arriveranno, quindi, nel corso delle prossime settimane. Il nuovo Intel Processor sarà presente in tutti i principali notebook di fascia bassa in arrivo nel corso del prossimo anno.

Josh Newman, Vice President & Interim GM Mobile Client Platforms, ha così commentato il debutto del nuovo prodotto dell’azienda: “Intel è impegnata a guidare l’innovazione a vantaggio degli utenti e le nostre famiglie di processori ‘entry-level’ sono state fondamentali per elevare gli standard dei PC in tutte le fasce di prezzo. Il nuovo brand per i processori Intel semplificherà la nostra offerta consentendo agli utenti di fare la scelta più adeguata alle loro esigenze”.

