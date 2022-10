Il mondo dei notebook si prepara ad una nuova possibile rivoluzione che potrebbe arrivare grazie all’impegno del reparto di ricerca e sviluppo di Lenovo. In queste ore, infatti, in occasione dell’edizione 2022 di Tech World, evento annuale globale che l’azienda dedica all’innovazione, Lenovo ha svelato in anteprima il prototipo di un laptop arrotolabile, una soluzione che consentirà di allungare la grandezza dello schermo del proprio dispositivo quando necessario. Il debutto del progetto è avvenuto in contemporanea ad un altro prototipo, quello dello smartphone arrotabile firmato Motorola (brand del gruppo Lenovo). Ecco i dettagli in merito a questa nuova tecnologia anticipata da Lenovo in occasione di Tech World 2022.

Lenovo svela il primo prototipo di un laptop arrotolabile

La soluzione svelata da Lenovo, che potete apprezzare nel video allegato qui di sotto, ci mostra le potenzialità dei dispositivi arrotolabili secondo l’azienda. La possibilità di sfruttare i display pieghevoli viene ampliata ulteriormente dalla soluzione proposta da Lenovo. In questo caso, infatti, il display del laptop viene arrotolato. In caso di necessità, l’utente può “srotolare” il pannello andando così ad ampliare la superfice disponibile.

La proposta di Lenovo prevede la possibilità di espansione verso l’alto del display del notebook, con gli utenti che, quindi, potranno incrementare facilmente la superfice disponibile quando necessario. Le possibili applicazioni sono comunque diverse. In futuro, infatti, potrebbero essere proposte soluzioni in grado di espandere il pannello lungo i lati. Gli ingegneri di Lenovo, di certo, stanno lavorando a diversi prototipi per sfruttare la tecnologia.

Una soluzione di questo tipo potrebbe rappresentare un plus di grande rilievo sia per quanto riguarda la produttività che l’intrattenimento. Di fatto, il display arrotolabile consente di avere a disposizione un dispositivo molto compatto (ad esempio un notebook con dimensioni tipiche dei modelli da 11 pollici) che all’occorrenza può espandersi, incrementando la grandezza del display per poter soddisfare semplificare il completamento di determinati task o la fruizione di contenuti specifici.

Lenovo ha definito i progetti come nuovi “concept rollable“. Al momento, però, non è chiaro in che fase dello sviluppo l’azienda si trovi. I prototipi potrebbero, infatti, essere in una prima fase di ingegnerizzazione oppure potrebbero essere molto vicini ad un possibile prodotto da avviare alla produzione di serie. Sarà necessario attendere il prossimo futuro per avere le idee più chiare in merito a quelle che saranno le strategie dell’azienda in merito alle soluzioni di “rollable tech”.

Di certo, Lenovo non intende rallentare con l’innovazione. La possibilità di sviluppare nuovi form factor, sfruttando tecnologie ancora poco diffuse come quelle mostrate in anteprima nel video, rappresenta un’opportunità per Lenovo che intende continuare a rafforzare il suo ruolo di riferimento nel settore nei prossimi anni. Di seguito vi lasciamo il video ufficiale pubblicato da Lenovo e che ci mostra i concept del laptop e dello smartphone con display arrotolabile. Per maggiori dettagli su Tech World 2022, invece, potete fare riferimento al link in fonte.

