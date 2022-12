Xiaomi ha lanciato un nuovo prodotto che va ad aggiungersi al nutrito catalogo MIJIA dedicato ai dispositivi per la casa intelligente.

Si tratta di un igrometro battezzato MIJIA Smart Thermo-Hygrometer 3 che visualizza informazioni relative a temperatura, umidità, ora, data e altro che si integra con l’ecosistema della smart home.

Caratteristiche di MIJIA Smart Thermo-Hygrometer 3

MIJIA Smart Thermo-Hygrometer 3 adotta un ampio schermo LCD che visualizza i dati tramite segmenti ed è munito di un sensore digitale di temperatura e umidità Swiss Sensirion ad alta precisione di livello industriale in grado di rilevare fluttuazioni della temperatura di 0,1° C e variazioni dell’umidità relativa dell’1%.

Il dispositivo rileva i cambiamenti di temperatura e umidità in tempo reale e aggiorna la visualizzazione ogni 6 secondi. L’area di visualizzazione principale del termometro è dedicata alla temperatura per impostazione predefinita, ma gli utenti possono scegliere di visualizzare l’umidità o l’ora premendo il pulsante fisico nell’angolo in alto a destra.

MIJIA Smart Thermo-Hygrometer 3 è dotato di un gateway Bluetooth Mesh che consente la connessione all’app MIJIA per controllare automaticamente l’attività del climatizzatore, del riscaldatore o dell’umidificatore in base ai parametri del gadget.

Il dispositivo misura 62,6×53,2 mm ed è alimentato da batterie a bottone CR2450 che possono durare fino a un anno e mezzo, inoltre viene fornito con un supporto biadesivo che permette di posizionarlo non solo sulla scrivania, ma anche sulle pareti di camere da letto, soggiorni e bagni.

Disponibilità e prezzi di MIJIA Smart Thermo-Hygrometer 3

MIJIA Smart Thermo-Hygrometer 3 è attualmente in vendita in Cina tramite il negozio ufficiale JD.com di Xiaomi a un prezzo di 49 yuan, corrispondenti a poco più di 6 euro. Al momento non abbiamo informazioni circa un’eventuale commercializzazione del prodotto in altri mercati.

