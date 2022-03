A giugno 2021 esordiva Twitter Blue, un servizio a pagamento di Twitter che tramite un abbonamento mensile consente agli utenti iscritti di accedere a contenuti esclusivi. Twitter Blue non è però l’unica funzionalità premium introdotta dalla piattaforma social negli ultimi tempi. Un’altra novità riguarda i cosiddetti superfollow, di cui forse hai già sentito parlare nelle ultime settimane.

In questo articolo ti spieghiamo in maniera dettagliata cosa sono i superfollow, rispondendo alle domande più frequenti degli utenti sull’argomento.

Che cosa sono i superfollow?

I superfollow di Twitter sono abbonamenti mensili a pagamento che consentono di accedere a tweet bonus realizzati dai creator per gli utenti abbonati.

Cosa include un abbonamento di superfollow?

Un abbonamento superfollow include contenuti bonus, anteprime, newsletter, chat audio (maggiori informazioni qui). Più in generale, tutto quello che i creator scelgono di condividere con i loro superfollower (così si chiamano gli utenti che scelgono di sottoscrivere il nuovo abbonamento sviluppato da Twitter).

Quanto costano i superfollow?

Il costo degli abbonamenti superfollow è pari a $ 2,99, $ 4,99 o $ 9,99. Il prezzo mensile da pagare per diventare superfollower viene stabilito dal creatore.

Esiste la possibilità di provare gratuitamente i superfollow?

No. Attualmente Twitter non offre la prova gratuita per l’abbonamento superfollow. Non è comunque da escludere a priori che tale opportunità non venga offerta in futuro, magari per rilanciare in un determinato periodo la funzionalità premium proposta dalla piattaforma social.

Quale parte della mia quota di abbonamento va a sostenere l’utente che superseguo?

Il creator riceve fino al 97% del contributo pagato dal superfollower, al netto delle commissioni di acquisto in-app. Tale percentuale viene garantita fino al raggiungimento di quota 50.000 dollari: in seguito, l’autore riceve fino all’80% dei ricavi, sempre al netto delle commissioni.

Riguardo a ciò, Twitter riporta un esempio che chiarisce qual è il guadagno finale di un creator se un follower decide di diventare suo superfollower sottoscrivendo un abbonamento superfollow tramite App Store pagando $ 4,99 al mese: alla somma $ 4,99 occorre sottrarre $ 1,50 di commessione sull’acquisto in-app di Apple (pari al 30%) e altri $ 0,10 corrispondenti alla quota minima che la piattaforma Twitter richiede per coprire le commissioni di elaborazione; alla fine, dei $ 4,99 al creator restano $ 3,39.

Nota: $ 0,10 è la quota minima che Twitter richiede per coprire le commissioni di elaborazione a un creator che non ha ancora raggiunto la soglia di guadagno pari a $ 50.000 (a cui è garantito il 97% di guadagno al netto delle commissioni di acquisto in-app).

Diventare superfollower è sicuro

Sì. La transazione è regolata secondo le disposizioni dell’App Store (se sei in possesso di un iPhone) o del Google Play Store (se usi uno smartphone Android). In qualsiasi momento puoi annullare l’abbonamento tramite la sezione dedicata dello store di Apple e del negozio digitale di Google.

Twitter o l’utente che superseguo ricevono i miei dati di pagamento quando mi abbono?

Quando paghi la somma di denaro richiesta per l’abbonamento superfollow, il creator non può risalire ad alcuna informazione sulla tua carta di credito o debito usata per il pagamento. Soltanto Twitter apprenderà alcune info sull’acquisto appena portato a termine, comprese le ultime quattro cifre della carta. Nulla di nuovo comunque o che non succeda anche in altri siti dove si è soliti acquistare articoli, prodotti o servizi.