I nuovi MacBook con processore M2 appena svelati da Apple sono solo una piccola parte delle tante novità in arrivo per la gamma di dispositivi macOS nel corso dei prossimi mesi. In particolare, la casa di Cupertino potrebbe avere in cantiere un nuovo MacBook Air da 15 pollici, modello che, potenzialmente, potrebbe diventare la giusta via di mezzo tra il MacBook Air da 13 pollici e la gamma MacBook (in particolare le versioni da 14 e 16 pollici). Nello stesso tempo, Apple potrebbe ampliare la sua offerta di notebook con una nuova generazione dell’iconico MacBook, l’ultraportatile da 12 pollici che potrebbe tornare in una veste rinnovata. A lanciare queste nuove indiscrezioni è Bloomberg. Ecco i dettagli:

Ancora novità in arrivo per la gamma MacBook: nuovo Air da 15 pollici e ritorno del MacBook da 12 pollici?

Le fonti citate da Bloomberg anticipano una serie di importantissime novità per la linea MacBook. Apple, infatti, potrebbe lanciare un nuovo MacBook Air da 15 pollici nel corso della primavera del 2023. Tra circa un anno, quindi, l’offerta di portatili della casa di Cupertino potrebbe rinnovarsi con quella che potrebbe essere l’opzione più attesa dagli utenti consumer. Di fatto, il nuovo MacBook Air da 15 pollici potrebbe essere una versione più grande del modello da 13 pollici appena svelato da Apple in occasione della WWDC 2022 e dotato del processore M2.

Il nuovo Air potrebbe presentare, quindi, prestazioni eccellenti, grazie al processore M2, un display di grandi dimensioni (ma con una scocca comunque leggera) ed un prezzo inferiore ai MacBook Pro da 14 e 16 pollici. Il nuovo portatile potrebbe essere dotato anche di un sistema di dissipazione attiva in grado di offrire una marcia in più in termini di performance rispetto al MacBook Air da 13 pollici. La seconda grande novità della gamma macOS potrebbe essere una nuova generazione del MacBook da 12 pollici, modello che manca dal listino di Apple da sette anni.

Il progetto in questione potrebbe arrivare nella seconda metà del 2023 oppure ad inizio 2024. Non ci sono informazioni in merito alle possibili specifiche ma il display potrebbe essere più piccolo rispetto a quello del MacBook Air da 13 pollici (anche in questo caso potrebbe essere proposto il notch). Considerando che il debutto è ancora lontano, è possibile ipotizzare per il nuovo MacBook anche il debutto dell’ancora inedito M3, primo processore della gamma Apple in arrivo con il processo produttivo a 3 nm.

Le novità in arrivo, come confermano i rumor lanciati da Bloomberg sono diversi. La gamma di portatili vale il 10% dei ricavi della casa di Cupertino e, grazie al successo dei processori Silicon, ci sono tutte le carte in regola per continuare ad investire e crescere. I nuovi MacBook Air da 13 pollici e MacBook da 12 pollici permetterebbero ad Apple di inserirsi in segmenti di mercato che, attualmente, non vedono la presenza di alcun computer dell’azienda di Cupertino. Maggiori dettagli su questi progetti arriveranno, molto probabilmente, nelle prossime settimane.

Leggi anche: Apple Silicon M2 è qui, ma cosa aspettarci da M2 Pro, Max e Ultra? Il punto