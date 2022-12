A inizio dicembre abbiamo visto l’arrivo della nuova UI di Google Keep, applicazione dedicata alle note del colosso di Mountain View, sui tablet Android; dopo poco tempo la nuova visualizzazione grafica a due colonne sbarca anche sui Chromebook.

I Chromebook ottengono la visualizzazione a due colonne nell’applicazione Android di Google Keep

Finora gli utenti ChromeOS avevano due possibilità per utilizzare Google Keep sui propri Chromebook, affidarsi alla PWA (progressive web app) preinstallata, che altro non fa se non aprire la pagina web del servizio dedicato nel browser Chrome, oppure scaricare l’applicazione Android direttamente dal Play Store.

Le opzioni rimangono tuttora le medesime, ma l’applicazione Android riceve ora una comoda aggiunta: è infatti disponibile, come successo di recente per i tablet, la visualizzazione a doppia colonna.

Come potete notare dall’immagine qui sopra, è apparsa una nuova icona Espandi/Comprimi sulla barra superiore, a sinistra dell’indicatore dell’account Google in uso; questa icona permette ora di attivare o disattivare la visualizzazione a doppia colonna. Gli utenti Chromebook hanno dunque facoltà di visualizzare l’intero elenco delle note nella parte sinistra (in modalità elenco o griglia a seconda delle preferenze), mentre sulla destra viene mostrata la nota sulle quale si sta operando, a differenza della precedente interfaccia che apriva di default a schermo intero la nota da compilare.

È un’aggiunta molto comoda e gradita, che porta Google Keep ad aggiungersi all’elenco di applicazioni “desktop” con una visualizzazione a doppia colonna, un po’ come già avviene con altri servizi di Big G e di terze parti (in attesa che venga implementata anche in WhatsApp). Tutto ciò, come per i tablet, altro non fa se non migliorare l’esperienza d’uso degli utenti su schermi di grandi dimensioni.

