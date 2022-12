Chi di voi è solito utilizzare un Chromebook quotidianamente, avrà sicuramente notato come l’applicazione Android di WhatsApp, scaricabile dal Play Store, non consentiva di essere utilizzata come WhatsApp desktop (ovvero in maniera indipendente dallo smartphone), ma necessitava di essere associata al posto di quest’ultimo, costringendo gli utenti a rivolgersi alla versione web del servizio di messaggistica. Ora le cose cambiano, visto che l’applicazione di WhatsApp per i Chromebook è associabile tramite codice QR, proprio come avviene con la versione desktop.

L’applicazione Android di WhatsApp sui Chromebook diventa finalmente indipendente

Si tratta di una piccola, ma utile novità, gli utenti ChromeOS hanno ora la possibilità di utilizzare l’applicazione Android di WhatsApp sui propri Chromebook senza necessità di avere lo smartphone nelle vicinanze, esattamente come già accade per la controparte desktop.

L’aspetto grafico, come accade per la maggior parte delle applicazioni scaricate dal Play Store, lascia all’utente libertà di scelta per quanto riguarda la visualizzazione, utilizzabile in modalità telefono, tablet o ridimensionabile a schermo intero. Al momento però, non è disponibile la classica visualizzazione a doppio riquadro, a cui siamo abituati con le versioni desktop e web, nella speranza che venga introdotta presto.

Le differenze rispetto alla versione web del servizio, a cui gli utenti Chromebook erano obbligati a rivolgersi finora, risiedono principalmente nelle funzioni dedicate a chiamate e videochiamate che, nella “nuova” versione funzionano perfettamente senza problemi, permettendovi di effettuare chiamate direttamente sfruttando il microfono, le casse ed eventualmente la fotocamera del vostro dispositivo.

Una funzione molto comoda poi riguarda le notifiche, anche senza tenere l’applicazione aperta in background infatti, riceverete messaggi di testo, chiamate e videochiamate nell’apposito menù dedicato, senza il timore di perdere nulla. Infine, cliccando sull’icona di WhatsApp con il tasto destro del mouse, avrete accesso ad una serie di scorciatoie rapide per i messaggi, molto utile per richiamare direttamente una conversazione senza aprire l’app.

Come detto non si tratta di nulla di trascendentale, ma è sicuramente una comoda implementazione di un servizio che tutti noi usiamo (volenti o nolenti), e che finora sui Chromebook non era molto comodo.

