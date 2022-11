ChromeOS è in costante miglioramento, gli sforzi di Google per rendere il sistema operativo dei Chromebook maggiormente fruibile sono sotto gli occhi di tutti gli appassionati, che assistono costantemente all’aggiunta di nuove funzionalità. Oggi vi parliamo di una nuova funzione in fase di sviluppo, grazie alla quale potrete essere avvisati sullo stato della batteria del dispositivo con dei segnali acustici.

Collegando il Chromebook al cavo di ricarica, il sistema vi avviserà sullo stato di carica della batteria con degli appositi segnali acustici

A differenza degli utenti che usano altri sistemi operativi come Windows, macOS o Linux, coloro che utilizzano ChromeOS non hanno a disposizione altro se non l’apposito indicatore sulla barra delle applicazioni per conoscere lo stato di carica residua del proprio notebook.

Anche nel momento in cui decidiamo di mettere in carica il nostro Chromebook, non abbiamo un’indicazione dell’attuale livello di carica, cosa che invece accade in ambito mobile con i dispositivi Android. Google vuole porre rimedio a questa mancanza, introducendo degli appositi segnali acustici quando si connette il Chromebook al cavo di ricarica, per aiutare l’utente a sapere quanta carica residua ha il dispositivo.

I primi tre segnali indicano rispettivamente una percentuale della carica residua alta, media e bassa, mentre il quarto è l’avviso che la batteria del vostro Chromebook è scarica e necessita di essere ricaricata.

Attualmente, come già detto, la funzione è in fase di sviluppo e non sono presenti appositi interruttori nelle impostazioni, presumibilmente i suoni non verranno riprodotti se il Chromebook è stato impostato in modalità Non disturbare. La nuova funzione potrebbe venir implementata in maniera stabile in ChromeOS 110, il cui rilascio è teoricamente previsto per il 9 febbraio 2023; nonostante non si tratti di una funzione rivoluzionaria, contribuirà certamente a migliorare l’esperienza d’uso del sistema operativo di Big G.

Potrebbe interessarti anche: MediaTek presenta i nuovi SoC Kompanio dedicati ai Chromebook entry level