Il team di sviluppatori di Microsoft continua a lavorare al miglioramento di Windows 11, la più recente versione del sistema operativo del colosso di Redmond e tra le nuove funzionalità in arrivo ce ne sono anche quattro molto interessanti.

L’obiettivo di Microsoft è riuscire a convincere sempre più utenti a passare a questo sistema operativo e a superare un po’ della diffidenza che chi da anni usa Windows 10 avverte guardando la nuova versione dell’OS.

Le 4 novità in arrivo sul canale stabile di Windows 11

La prima delle novità studiate dal team di sviluppatori è rappresentata dalla sostituzione del tasto ricerca nella taskbar con una barra e il suo aspetto dovrebbe essere questo:

Un’altra delle novità in arrivo è rappresentata da una piccola riprogettazione visiva del menu delle Impostazioni, grazie alla quale gli utenti dovrebbero poter fare affidamento su un’esperienza più immersiva. Allo stato attuale questo nuovo design funziona soltanto con alcune animazioni delle icone.

Con uno dei prossimi aggiornamenti dovrebbe essere implementato per gli utenti Windows 11 anche un nuovo pannello per i widget che mostrerà più elementi del solito (inclusi quelli forniti da terze parti oltre ai classici di Bing).

Infine, tra le novità in arrivo nelle prossime settimane vi saranno anche miglioramenti per il Task Manager e tra di essi è inclusa pure la risoluzione del bug riscontrato di recente dagli utenti. Oltre a tale fix saranno implementati un miglior supporto per i temi e la loro gestione e alcune nuove opzioni.

Il team di sviluppatori pare essere al lavoro anche su una nuova funzionalità relativa alla VPN, ossia un indicatore VPN che mostrerà agli utenti se questa funzione è attiva o disattiva.

Stando a quanto è possibile apprendere, tutte queste funzionalità dovrebbero essere introdotte a breve con i prossimi aggiornamenti e ciò potrebbe avvenire già nel giro di un paio di settimane o, al massimo, entro la fine di questo mese.

