A distanza di un mese dalla presentazione ufficiale, le nuove Radeon RX 7900 XT e XTX di AMD sono quasi pronte al debutto sul mercato. La data di lancio ufficiale è fissata per la prossima settimana. In attesa del debutto, le nuove GPU di AMD continuano ad essere al centro delle news, grazie ai primi benchmark che ci mostrano le potenzialità delle nuove proposte di casa AMD.

I primi risultati dei test 3DMark ci mostrano ottime prestazioni per le nuove RX 7900 XT e XTX che già nelle scorse settimane avevano convinto in alcuni benchmark con diversi titoli di grande richiamo. Dai dati emersi in queste ore, le nuove schede di AMD non sembrano davvero avere nulla da inviare rispetto alla NVIDIA RTX 4080, vera e propria rivale delle nuove proposte di AMD. Ecco i dettagli:

Le nuove RX 7900 di AMD sono alla pari della NVIDIA RTX 4080 nei benchmark 3DMark

I risultati diffusi da Videocardz ci mostrano le ottime prestazioni delle nuove schede AMD. Come evidente dalla tabella riportata qui di seguito, nel test 3DMark Time Spy, sia la XT che la più potente XTX si avvicinano tantissimo alla RTX 4080, avanti solo di pochi punti nel test Performance (1440p) e di appena un punto percentuale nel test Extreme (4K). La RTX 4090 è nettamente avanti (ma costa molto di più) mentre risultano staccate nettamente sia la RTX 3090 TI che la Radeon RX 6950 XT di AMD.

Dati analoghi emergono anche nel test 3DMark Fire Strike dove, però, la RX 7900 XTX riesce a staccare di poco la NVIDIA RTX 4080 che registra prestazioni praticamente identiche rispetto alla 7900 XT. Anche in questo test, il vantaggio rispetto alla precedente generazione di schede video è davvero significativo con la serie RX 7900 che sfiora il 30% in più di performance rispetto alla RX6950 XT che arrivò sul mercato con un prezzo di lancio superiore (1.099 dollari contro 899/999 dollari delle RX 7900 XT/XTX).

Questi nuovi benchmark confermano la bontà del progetto delle nuove RX 7900 di AMD. Le nuove schede video hanno tutte le carte in regola per garantire ottime prestazioni, in linea o addirittura superiori rispetto alla RTX 4080 di NVIDIA che, attualmente, può essere acquistata in Italia con una spesa di circa 1.500 euro (ma molto varia in base al modello scelto). Molto dipenderà da quello che sarà il prezzo (in euro) dei vari modelli delle nuove RX 7900 in arrivo sul mercato nel corso delle prossime settimane.

Di certo, la potenza per reggere e superare la concorrenza delle schede di NVIDIA c’è. Le nuove proposte di AMD hanno le potenzialità per diventare il nuovo riferimento della fascia alta del mercato delle schede grafiche (prezzo e disponibilità permettendo). Ricordiamo che le nuove RX saranno disponibili ufficialmente dal 13 dicembre. Mettere sotto l’albero di Natale una delle nuove schede AMD, però, non sarà semplice.

La fase di lancio, che dovrebbe durare per tutto il mese di dicembre, sarà caratterizzata da scorte particolarmente limitate. Una maggiore disponibilità per le nuove Radeon RX 7900 è attesa soltanto nel corso delle prossime settimane e, in particolare, a partire dal mese di gennaio 2023, in particolare in Europa. Sulla questione e sulle reali prestazioni in game delle nuove schede AMD ne sapremo di più, di certo, la prossima settimana. Per tutte le caratteristiche delle nuove RX 7900 XT e XTX potete fare riferimento, invece, al nostro articolo linkato qui di seguito:

