Dopo aver rilasciato la possibilità per tutti di creare sondaggi, il team di WhatsApp Desktop sta ora implementando gli aggiornamenti di stato all’interno dell’elenco delle chat. Ecco come si presenta la nuova funzionalità per gli utenti della versione beta.

WhatsApp Desktop Beta introduce gli aggiornamenti di stato nell’elenco delle chat

La possibilità di visualizzare gli aggiornamenti di stato direttamente all’interno dell’elenco delle chat è già stata rilasciata ad alcuni utenti delle versioni beta di WhatsApp per Android e iOS, ma ora questa funzionalità è disponibile anche per alcuni utenti di WhatsApp Desktop beta 2.2246.6.

Per verificare se la novità è già disponibile per il vostro account è sufficiente aggiornare WhatsApp Desktop beta alla versione più recente e controllare se attorno all’immagine del profilo delle persone che hanno condiviso un aggiornamento di stato appare un anello nell’elenco delle chat, come si vede nello screenshot qui sotto.

La possibilità di visualizzare gli aggiornamenti di stato all’interno dell’elenco chat è stata rilasciata ad alcuni utenti di WhatsApp Desktop beta e verrà distribuita a più persone nel corso delle prossime settimane.

Nel caso in cui la funzione non sia disponibile per il vostro account è consigliato tenere aggiornato WhatsApp Desktop per incrementare le possibilità di ottenerla.

Come scaricare le nuove versioni di WhatsApp Desktop

Se desiderate provare in anticipo le varie novità che vengono introdotte in WhatsApp Desktop potete aderire al relativo programma beta installando l’ultima versione disponibile che può essere scaricata per Windows qui e per macOS qui. La versione stabile può essere scaricata dal sito ufficiale.

