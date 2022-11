Il team di sviluppatori di WhatsApp continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, introducendo nuove funzionalità e risolvendo i vari bug riscontrati dagli utenti e ciò al fine di garantire un’esperienza che sia sempre più piacevole e personalizzabile.

Tra le novità a cui ha lavorato molto di recente vi è anche quella relativa alla possibilità di creare sondaggi, che finalmente viene messa a disposizione di tutti gli utenti di WhatsApp Desktop per Windows (dopo essere stata implementata alcuni giorni fa nella versione beta).

I sondaggi sbarcano pure su WhatsApp Desktop

Già rilasciata per gli utenti iOS e Android, questa funzionalità arriva ora pure per coloro che usano WhatsApp Desktop e ciò non solo nel canale beta (con la versione 2.2246.1) ma anche in quello stabile (con la versione 2.2244.6).

In pratica, così com’è avvenuto già sulle versioni mobile, anche con il client desktop gli utenti potranno creare un sondaggio all’interno di una chat (sia singola che di gruppo), con la possibilità di aggiungere fino a 12 opzioni dopo aver inserito la propria domanda.

Quando qualcuno risponde al proprio sondaggio, scegliendo una tra le varie opzioni disponibili, è possibile visualizzare la risposta più votata aprendo le informazioni del sondaggio.

Come gli altri contenuti, anche i sondaggi su WhatsApp sono protetti da un sistema di crittografia end-to-end in modo che nessuno, nemmeno il team del servizio di messaggistica, possa vederne il contenuto (che sarà disponibile soltanto per le persone con cui il sondaggio è stato condiviso).

Come scaricare le nuove versioni dell’app

Se desiderate provare in anticipo le varie novità di WhatsApp Desktop, potete aderire al relativo programma beta installando l’ultima versione disponibile, che può essere scaricata dai dispositivi basati su Windows (qui) e su macOS (qui).

La versione stabile, invece, può essere scaricata dal sito ufficiale.

