La sala LAN Esports Palace di Bergamo ha annunciato che chiuderà l’attività in seguito alle multe e ai sequestri subiti da parte dell’Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli.

Il caso “LanGate” era esploso in primavera, quando l’ADM aveva effettuato dei blitz in alcune sale LAN sparse nel Bel Paese dopo l’esposto avanzato da Led S.r.l. con il quale chiedeva che le autorità competenti verificassero che le attività in questa tipologia di locali fossero lecite.

Il principale dubbio era legato all’equiparabilità delle sale LAN alle sale da gioco tradizionali, visto che gli apparecchi vengono messi a disposizione della clientela previo pagamento, pertanto le sale LAN avrebbero dovuto rispettare le stesse normative previste dalla legge.

Le sale LAN si sono difese sottolineando le profonde differenze tra un computer da gioco o una postazione racing game rispetto alle tradizionali apparecchiature delle sale da gioco, ma dalla scorsa primavera è cambiato ben poco.

La sala LAN Esports Palace di Bergamo abbassa le saracinesche

Due proposte di legge sono arrivate alla Camera e al Senato e una deroga è stata rilasciata per permettere alle sale LAN di operare fino a giugno 2023 come “spettacolo itinerante”.

Ma nel frattempo la situazione finanziaria dell’Esports Palace, già compromessa dai lockdown a causa della pandemia, è peggiorata ulteriormente, portando la società alla decisione di annunciare la chiusura della sala LAN nei prossimi mesi.

