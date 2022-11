Tra le offerte del Black Friday c’è anche la Xbox Series S. La piccola console di Microsoft, infatti, diventa sempre più conveniente e, in occasione di questo periodo di sconti, è protagonista di una serie di offerte davvero molto interessanti che permetteranno ai videogiocatori di completare l’acquisto con un risparmio netto. Ecco le proposte più interessanti in arrivo da eBay, Amazon e Comet per l’acquisto a prezzo scontato della Xbox Series S:

Xbox Series S in offerta per il Black Friday: ecco le offerte migliori per l’acquisto a prezzo scontato

Il Black Friday è l’occasione giusta per acquistare la nuova Xbox Series S ad un prezzo scontato. Le offerte per la console di Microsoft sono davvero ottime. In particolare, segnaliamo tre diversi store che permettono l’acquisto della console con un ottimo prezzo. Ricordiamo che il prezzo di listino della “piccola” console della gamma Xbox è di 299,99 euro.

Partiamo dall’offerta top proposta da eBay che consente di acquistare la Xbox Series S al prezzo scontato di 229,90 euro. Su eBay, scegliendo pagare con PayPal, è possibile optare anche per il pagamento in 3 rate senza interessi (spendendo quindi circa 76 euro al mese). A proporre la console in offerta è Monclick Italia.

Con qualche euro in più, è possibile acquistare la Series S da Comet. Lo store online, infatti, mette a disposizione la console di Microsoft al prezzo scontato di 239 euro. Da notare che Comet propone anche uno sconto a 39 euro per il controller Xbox permettendo, quindi, di acquistare un secondo controller per la console con un risparmio extra. Anche in questo caso c’è la possibilità di pagare in 3 rate con PayPal.

A completare la tornata di offerte dedicate alla Xbox Series S troviamo la proposta di Amazon. In occasione del Black Friday di Amazon, infatti, è possibile acquistare la Series S al prezzo di 248,99 euro. La console, in questo caso, è venduta direttamente da Amazon.

Ecco i link per l’acquisto della Xbox Series S al prezzo scontato in occasione del Black Friday:

