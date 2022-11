WhatsApp sta rilasciando ampiamente la possibilità di creare sondaggi su WhatsApp per iOS e ora la stessa funzionalità è finalmente disponibile per alcuni utenti di WhatsApp Desktop Beta per Windows.

Precedentemente in WhatsApp Desktop Beta per Windows si poteva solo visualizzare e votare i sondaggi creati da altri partecipanti al gruppo, mentre ora WhatsApp sta rilasciando la possibilità di creare sondaggi per alcuni beta tester.

Su WhatsApp beta per Windows WhatsApp sta inoltre implementando una scheda delle chiamate all’interno della barra laterale dell’app per alcuni beta tester.

La possibilità di creare sondaggi è in test su WhatsApp Desktop Beta per Windows

Per creare un sondaggio basta cliccare sull’icona di allegato posta nella barra della chat in modo da far comparire un collegamento al sondaggio che aprirà la finestra mostrata nella schermata catturata da WABetaInfo.

Come su WhatsApp beta per Android, iOS e Desktop è possibile aggiungere fino a 12 opzioni al sondaggio che è sempre crittografato end-to-end in modo che solo le altre persone nella stessa conversazione possano leggerlo e rispondere. Questa funzionalità è disponibile sia per le chat individuali che per quelle di gruppo.

WhatsApp sta rilasciando una scheda per la cronologia delle chiamate nella barra laterale dell’app

WhatsApp sta implementando una scheda aggiuntiva nella barra laterale sinistra che consente di visualizzare l’elenco della cronologia delle chiamate e le informazioni sulla chiamata. Essendo una versione beta, la cronologia delle chiamate potrebbe non essere immediatamente sincronizzata con quella del dispositivo mobile, infatti le chiamate effettuate dall’app desktop potrebbero non essere visualizzate sullo smartphone. Un futuro aggiornamento dovrebbe risolvere questo inconveniente.

Al momento queste funzionalità sono disponibili per alcuni beta tester di WhatsApp beta per Windows, tuttavia verranno distribuite a più utenti nei prossimi giorni.

Su WhatsApp Desktop è in lavorazione un’altra interessante funzionalità: la possibilità di impostare una password per impedire a terzi di accedere all’applicazione.

