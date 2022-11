Come immaginabile, la Nuova Abarth 500e presentata martedì scorso ha fatto molto parlar di sé. Ma fra i detrattori sono molti anche gli ammiratori che condividono il nuovo percorso che sta intraprendendo il marchio, perché di un vero e proprio percorso si tratta come ha precisato il CEO di FIAT e CMO di Stellantis Olivier François. Abarth amplierà infatti nei prossimi anni la sua gamma con altre auto elettriche e nuove versioni della 500e, più potenti e aggressive della nuova arrivata, per la gioia dei fan.

Nuove Abarth elettriche in vista, comprese delle simil 595 e 695 a batteria

Buone notizie per chi cercava un po’ di prestazioni in più o chi si aspettava qualcosa di più performante rispetto a quello che possono fare i 155 cavalli con cui arriva la Nuova Abarth 500e. È stato infatti lo stesso Olivier François a confermare che prossimamente arriveranno delle versioni più potenti del modello svelato, sulla falsariga delle Abarth 595 e 695 per intenderci.

Ai microfoni di Autocar ha infatti dichiarato che tutti sono già al lavoro per rendere questa vettura ancora più veloce, più sportiva e rumorosa. E se ciò non bastasse, è interessante notare come Mr. François non nasconda che in azienda si pensi già alle prossime Abarth elettriche.

Alla domanda su quante Abarth arriveranno di qui ai prossimi 5 anni, arco temporale nel quale FIAT ha in mente di lanciare 5 nuove auto a livello globale, il CEO ha risposto Tutte possono potenzialmente avere una versione Abarth ma valuteremo ogni singolo modello. In Europa Abarth ha sempre ottenuto grandi successi come la 500, Alla gente piacciono le city car più pistaiole. Abarth è anche un po’ più costosa quindi sono necessari dei modelli che supportino quei range di prezzo come la 500, ma anche altre potrebbero esserlo.

Dunque, poco spazio a fantasie o dubbi di sorta. In Casa Abarth (e dintorni) si pensa già alle prossime auto elettriche, in barba ai detrattori e ai conservatori che lo Scorpione ha tutta l’intenzione di persuadere, pian piano.

