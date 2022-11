La nota squadra di calcio britannica Manchester United è attualmente in vendita e tra gli interessati all’acquisto ci sarebbe nientemeno che Apple. Alcune fonti sportive riferiscono che il colosso di Cupertino abbia espresso interesse per l’acquisto del prestigioso club.

Secondo quanto riportato da The Daily Star, l’attuale proprietà dei Red Devils si è rivelata impopolare tra i fan e il momento più critico sarebbe arrivato sulla scia del coinvolgimento del club nella fallita proposta della Super Lega europea e delle polemiche che ne sono seguite.

Apple sarebbe interessata ad acquistare il Manchester United per 5,8 miliardi di sterline

The Daily Star, oltre che SPORTbible e Manchester United Transfer News Hub, vocifera che Apple sarebbe disposta ad acquistare il Manchester United per l’incredibile cifra di 5,8 miliardi di sterline e che il CEO Tim Cook sarebbe desideroso di esplorare le opportunità che la proprietà di United potrebbe offrire e sarebbe pronto ad avviare i colloqui con le banche incaricate di supervisionare la vendita, tra cui The Raine Group.

Si vocifera inoltre che parte del piano di Cook potrebbe includere il finanziamento da parte di Apple della costruzione di un nuovo stadio all’avanguardia che sarebbe considerato il migliore al mondo.

Il miliardario statunitense Malcolm Glazer, che acquistò il club nel 2005, avrebbe inizialmente fissato un prezzo richiesto di 8,25 miliardi di sterline, ma questa cifra sarebbe stata considerata non realistica nel mercato attuale.

Gli scettici osservano che The Daily Star non cita la sua fonte e si chiedono cosa otterrebbe Apple dall’affare che non potrebbe ottenere da un comune contratto di sponsorizzazione.

Tuttavia Apple dispone di molti soldi essendo la più grande azienda tecnologica al mondo con un fatturato annuo di quasi 326 miliardi di sterline e un patrimonio netto stimato a partire da questo mese di 2 trilioni di sterline.

Apple potrebbe sicuramente permettersi un acquisto del genere e alcuni esperti di settore suggeriscono che potrebbe essere un investimento solido, in più Apple ha già diversificato i suoi investimenti realizzando ad esempio programmi TV, quindi l’idea non sembra proprio una follia. In caso di fumata bianca il Manchester United diventerebbe il club più ricco al mondo.

