A poco più di un anno di distanza dalla presentazione statunitense, Microsoft annuncia oggi la disponibilità italiana di Surface Laptop SE, un portatile per studenti. Per certi versi ricorda l’approccio dei Chromebook, in primis per la semplicità d’uso, ma anche per l’economicità che lo contraddistingue, un dispositivo che è pensato espressamente come supporto per la didattica, per gli studenti della scuola primaria in particolar modo.

Caratteristiche e funzioni di Microsoft Surface Laptop SE

Nela giornata di oggi Microsoft ha annunciato in Italia Surface Laptop SE, nella cornice del Convegno annuale di ANP (Associazione Nazionale Presidi), non a caso. Si tratta di un momento particolare in cui anche il sistema scolastico è impegnato nella transizione digitale, dove tale portatile economico e semplificato mira a posizionarsi alla perfezione. La Casa di Redmond ne parla come un dispositivo ideale per gli studenti della scuola primaria, grazie a bassi costi e alla semplicità che lo contraddistingue.

Specifiche tecniche

Microsoft Surface Laptop SE si presenta con un display da 11,6″ TFT con risoluzione 1366 x 768 pixel (135 PPI la densità), in 16:9, con 220 nit di luminosità massima e rapporto di contrasto 800:1. Sotto il cofano ci sono processori Inel Celeron N4020 o N41020 con grafica UHD Graphics 600, 4 o 8 GB di RAM DDR4 (a 2400 MHz) e 64 o 128 GB di memoria eMMC.

Windows 11 SE è il sistema operativo, ideato appositamente per le scuole con app curate e progettate ad hoc per non richiedere particolari risorse hardware, corredato di Microsoft 365 Education con anche Teams e Minecaft, fra le altre cose.

Mentre per il resto, Microsoft Surface Laptop SE è dotato di una fotocamera frontale da 1 MP capace di registrare video a 30 fps fino a 720p, di altoparlanti stereo da 2 W e di un microfono digitale singolo.

Discorso sensori, connettività e porte disponibili questa è la dotazione: Wi-Fi 802.11 ac (2×2), Bluetooth 5.0 LE, sensore effetto Hall, una USB A, una USB C e un ingresso jack audio da 3,5 mm per cuffie o microfoni.

La batteria di Microsoft Surface Laptop SE è da 35 Wh e promette fino a 16 ore di autonomia secondo quanto dichiarato. La ricarica è affidata a un caricabatteria DC Barrel da 45 W incluso in confezione. 283,70 mm x 193,05 mm x 17,85 mm le dimensioni.

Maggiori dettagli sulle app preinstallate, quelle facoltative e altre informazioni utili le trovate qui.

Prezzi e disponibilità di Microsoft Surface Laptop SE

Nonostante Microsoft abbia annunciato oggi la disponibilità in Italia di Surface Laptop SE, non ha fatto voce per quanto riguarda i prezzi e l’arrivo effettivo sui mercati. Sarà con tutta probabilità acquistabile a breve sia sul Microsoft Store, che su Amazon, ma per ora bisogna considerare i 249 dollari del prezzo sul mercato statunitense, come unico riferimento utile, in attesa di maggiori nuove che vi comunicheremo a tempo debito.

