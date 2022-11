Se siete dei videogiocatori, avete in PlayStation il vostro pane quotidiano e stavate aspettando le offerte del Black Friday 2022 per cogliere qualche ghiotta occasione, Amazon ha esattamente quello che fa per voi: le Gift Card PlayStation da 75 euro e 90 euro sono attualmente disponibili all’acquisto ai prezzi più bassi mai raggiunti presso il colosso dello shopping online.

Vi ricordiamo che le prossime giornate saranno particolarmente ricche di offerte online — tra le altre, ha preso il via la promozione di Amazon per il Black Friday 2022, nel cui contesto (a proposito di gaming) vi abbiamo già segnalato notebook e monitor —, pertanto vi conviene salvare tra i preferiti la nostra pagina Black Friday 2022 e visitare la nostra pagina sulle offerte tech per non perdervi le migliori che selezioniamo per voi. Detto questo, torniamo a noi.

Offerte Amazon per Gift Card PlayStation

Nel momento in cui scriviamo, è possibile acquistare due tagli di Gift Card PlayStation a prezzo scontato su Amazon. Entrambe sono vendute e spedite da Amazon Media EU S.à.r.l. e possono essere sfruttate con gli account italiani per PS4 e PS5.

La Gift Card PlayStation da 90 euro viene proposta al prezzo di 76,41 euro, con uno sconto del 15% rispetto al prezzo di listino; invece, la Gift Card PlayStation da 75 euro può essere acquistata con uno sconto del 10%, che porta il prezzo finale a 67,50 euro. Se siete interessati, ecco i link diretti per acquistarle:

Gift Card PlayStation da 90 EUR per approfittare dell’offerta su PlayStation Plus Premium | 12 mesi | Codice download per PS4/PS5 – Account italiano a 76,41 euro invece di 90 euro su Amazon

Gift Card PlayStation da 75 EUR per approfittare dell’offerta su PlayStation Plus Extra | 12 mesi | Codice download per PS4/PS5 – Account italiano a 67,5 euro invece di 75 euro su Amazon

