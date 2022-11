Le offerte, in questi giorni si sprecano, e nei prossimi la situazione sarà ancor più affollata visto che il Black Friday è appena cominciato su Amazon e non ancora altrove. E fra i primi sconti che hanno cominciato già da giorni ad affollare i negozi online (Amazon ha già tirato fuori una serie di offerte sui propri dispositivi, e su tanti altri prodotti) vi segnaliamo ora alcuni monitor da gaming da acquistare ottimi prezzi.

Costano tutti meno di 300 euro, vantano refresh rate elevati, e sono dotati di varie tecnologie utili allo scopo, cioè giocare (che tornano tuttavia comodi anche in altri contesti). Tutti i dettagli, compresi i link per acquistarli in offerta su Amazon, li trovate qui sotto.

Monitor da gaming economici in offerta su Amazon per il Black Friday 2022

Chi volesse risparmiare ne ha di dispositivi fra cui scegliere ora che è iniziata la Settimana del Black Friday. Si parte oggi, venerdì 18 novembre per arrivare fino al Cyber Monday, cioè lunedì 28, per una dieci giorni di offerte su ogni cosa.

Qui ci soffermiamo sulle occasioni più succulente del settore dei monitor da gaming economici, quelli acquistabili a meno di 300 euro e che possono essere la soluzione perfetta per chi si approccia ai videogiochi, ma anche per i più navigati viste le tecnologie che ormai sono già presenti sui modelli meno costosi.

Ecco la nostra selezione delle offerte migliori di Amazon, sotto i 300 euro:

Tutti i monitor in offerta per il Black Friday di Amazon

