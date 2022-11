Il Black Friday è iniziato e mai come quest’anno vede i notebook di MSI tra i protagonisti assoluti delle tante offerte disponibili online in questo momento. Per chi è alla ricerca di un nuovo notebook da gaming valutare l’acquisto di una delle proposte MSI è un passaggio quasi obbligatorio. In questo momento, infatti, ci sono diverse offerte estremamente interessanti che possono garantire un notevole risparmio per l’acquisto di diversi modelli. La gamma di notebook da gaming di MSI è in offerta a partire da 899 euro. Ecco le migliori promozioni:

Notebook da gaming firmati MSI in offerta: ecco le migliori promozioni del Black Friday

Gli sconti sulla gamma di notebook di casa MSI per il gaming sono davvero interessanti. Questo Black Friday può, quindi, essere l’occasione giusta per acquistare un nuovo modello dell’azienda sfruttando le offerte di Amazon, Unieuro e MediaWorld. Di seguito andremo ad analizzare quelli che sono i modelli più interessanti in offerta, valutandone le caratteristiche e il prezzo scontato. Tutte le promozioni sono valide fino ad esaurimento scorte oppure fino alla data di scadenza delle offerte del Black Friday del singolo store.

Partiamo dall’ottimo MSI GF63 Thin 11UC-1014IT. Si tratta di un notebook da gaming ideale per chi cerca un dispositivo di questo tipo senza voler spendere troppo. Questo notebook è in offerta per il Black Friday di Amazon al prezzo scontato di 899 euro invece che 1.299 euro. Tra le specifiche tecniche troviamo il processore Intel Core i7-11800H che viene supportato da 16 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD. C’è anche un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 144 Hz. La parte grafica viene gestita dalla scheda video NVIDIA RTX 3050 con 4 GB di memoria.

Sotto quota 1.000 euro troviamo in offerta anche l’ottimo MSI Bravo 15 B5DD-247IT, notebook da gaming economico con un’accoppiata CPU/GPU firmata AMD. Il notebook, infatti, presenta il processore Ryzen 7 5800H supportato dalla scheda video RX5500M. A completare le specifiche tecniche troviamo 16 GB di memoria RAM, 512 GB di SSD e un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 144 Hz. Il prezzo richiesto da Amazon per il Black Friday è di 949 euro invece di 1.299 euro.

Restando al di sotto dei 1.000 euro è possibile puntare anche su MSI Katana GF66 12UD-061IT. Questa versione del notebook di casa MSI presenta un processore Intel Core i7-11800H supportata da 8 GB di memoria RAM (facilmente incrementabili ad almeno 16 GB) e 512 GB di SSD oltre ad una scheda video NVIDIA RTX 3050 Ti. Il display è da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate da 144 Hz. Il prezzo del notebook è di 999 euro invece che 1.599 euro.

Da valutare con grande attenzione è anche il più potente MSI GF66 11UE-804IT. In questo caso, infatti, ci troviamo di fronte ad un notebook scontato da Unieuro e proposto al prezzo di 1.199 euro invece che 1.699 euro. Il punto di forza del dispositivo è rappresentato dalla scheda video NVIDIA RTX 3060 con 6 GB di memoria in grado di garantire una marcia in più rispetto al modello precedente a fronte di una spesa extra. Il notebook può contare sul processore Intel Core i7-11800H supportato da 16 GB di memoria RAM, 512 GB di SSD e da un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 144 Hz.

Segnaliamo anche l’offerta dedicata all’MSI Pulse GL76. Il notebook da gaming in questione viene proposto in offerta per il Black Friday di Amazon con un prezzo scontato di 1.399 euro invece che 1.999 euro. Anche in questo caso troviamo la scheda video NVIDIA RTX 3060 con 6 GB di memoria. Tra le specifiche, però, questa volta c’è spazio per il più recente processore Intel Core i7-12700H in grado di offrire una marcia in più per le prestazioni lato CPU. A completare le specifiche ci sono 16 GB di memoria RAM, 1 TB di SSD e undisplay da 17,3 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 144 Hz.

Un’altra offerta che segnaliamo, tra i notebook MSI in sconto per il Black Friday di MediaWorld, è quella garantita per MSI Stealth 15M B12UE-016IT. Si tratta della scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un notebook sottile e leggero (spessore di 17 mm e un peso di appena 1,8 chilogrammi). Questo notebook viene proposto al prezzo scontato di 1.399 euro invece di 1.899 euro. Tra le specifiche tecniche troviamo un display da 15,6 pollici con risoluzione Full ed un processore Intel Core i7-1260P con 16 GB di memoria RAM e 1 TB di SSD. La parte grafica è affidata alla scheda video NVIDA RTX 3060 con 6 GB dedicati

Un’ottima scelta per un notebook da gaming a meno di 2.000 euro è rappresentata da MSI Vector GP66 che viene proposto in sconto da Unieuro al prezzo di 1.999 euro invece di 2.899 euro. Questo notebook, infatti, può contare sulla spinta garantita dalla scheda video NVIDIA RTX 3080, un vero e proprio lusso per la fascia di prezzo. A completare le specifiche troviamo un processore Intel Core i7-12700H supportato da 16 GB di memoria RAM, 1 TB di SSD e da un display da 15,6 pollici di diagonale, risoluzione Full HD e refresh rate di 240 Hz.

Per una marcia in più in gaming è possibile puntare sull’ottimo MSI Vector GP76 che viene proposto in offerta da Amazon per il Black Friday al prezzo scontato di 2.399 euro invece di 2.999 euro. Il laptop può contare su di un processore Intel Core i7-12700H che viene supportato dalla scheda video NVIDIA RTX 3080 Ti da 16 GB di memoria dedicata. A completare le specifiche tecniche c’è spazio per 16 GB di memoria RAM, 1 TB di SSD e un display da 17,3 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 144 Hz

Nella fascia alta della gamma MSI troviamo in offerta anche MSI Raider GE66 12UH-226IT. Si tratta di uno dei pezzi pregiati della line-up di casa MSI che rappresenta la soluzione giusta per chi è alla ricerca di prestazioni al top. Il notebook presenta un display da 15,6 pollici con pannello QHD da 240 Hz. A gestire il funzionamento del dispositivo c’è il processore Intel Core i7-12700H che viene supportato da 32 GB di RAM e 2 TB di SSD. La parte grafica viene affidata alla scheda NVIDIA RTX 3080 con 8 GB dedicati. Il prezzo è di 2.699 euro invece che 3.499 euro.

Ricordiamo che per aggiornamenti in tempo reale sulle migliori offerte di questo mese di novembre potete seguire le nostre pagine dedicate a Black Friday e Cyber Monday.

Offerte per categoria