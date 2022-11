A una settimana dal 25 novembre, giorno in cui si festeggia il Black Friday, hanno preso il via le offerte della maggior parte dei produttori e degli store online, con una serie di promozioni che andranno avanti almeno fino al 28 novembre, quando il Cyber Monday andrà a chiudere questo mese particolarmente ricco di sconti e occasioni di risparmio.

Tineco, leader di mercato nel campo della pulizia domestica, lancia oggi la propria campagna promozionale che permette di risparmiare fino al 27% rispetto al prezzo di listino su alcuni dei prodotti più venduti del mercato. Le offerte che vi segnaliamo oggi sono valide fino al 28 novembre ma vi consigliamo di affrettarvi perché le scorte potrebbero esaurirsi in fretta, visto che siamo di fronte ai best seller della compagnia.

Tineco FLOOR ONE S5

Partiamo con Tineco FLOOR ONE S5, un dispositivo eclettico in grado di aiutarvi a tenere pulita la vostra casa in maniera completa. Non si tratta infatti di un semplice aspirapolvere cordless quanto piuttosto di una vera e propria lavapavimenti. È infatti in grado di aspirare sia lo sporco solido che quello liquido, lavando allo stesso tempo il pavimento con acqua pulita (anche calda) nella quale inserire l’apposito detergente.

A differenza della maggior parte dei moci tradizionali, che finiscono per farvi lavare con l’acqua sporca, FLOOR ONE S5 dispone di due serbatoi separati, uno per l’acqua pulita e uno per quella sporca, così da aumentare l’igiene finale. Senza scordare che al termine della pulizia di casa è sufficiente fare il pieno di acqua pulita, riporre il dispositivo sulla base di ricarica e premere un tasto. Sarà lo stesso Tineco FLOOR ONE S5 a pulire da solo la spazzola principale e i tubi di aspirazione, lasciando all’utente il solo compito di svuotare il serbatoio dell’acqua sporca.

La spazzola principale è stata migliorata rispetto al modello precedente e ora permette di raggiungere anche i bordi vicino al battiscopa e gli angoli. È possibile ottenere informazioni sullo stato della manutenzione e su eventuali problemi attraverso la companion app da installare sul proprio smartphone che andrà collegato al dispositivo via Bluetooth.

Sullo schermo LED invece sarà possibile visualizzare in ogni istante la carica residua, eventuali problemi e il livello di potenza applicata. Grazie alla tecnologia iLoop Smart Sensor infatti, FLOOR ONE S5 è in grado di regolare la potenza in base allo sporco incontrato, così da rimuovere senza alcuna fatica anche le macchie più ostinate. Per maggiori dettagli vi rimandiamo alla nostra recensione completa.

Potete acquistare Tineco FLOOR ONE S5 su Amazon a 379 euro invece di 519 euro, con uno sconto del 27%, fino al 28 novembre.

Tineco FLOOR ONE S3

State cercando una lavapavimenti come FLOOR ONE S5 ma il vostro budget è più limitato? Nessun problema, in occasione del Black Friday anche Tineco FLOOR ONE S3 è in offerta, e la sua dotazione tecnica non è niente male. Anche in questo caso siamo di fronte a un dispositivo in grado di aspirare solidi e liquidi e di lavare il pavimento con acqua e detersivo, regolando la potenza in maniera autonoma grazie alla tecnologia iLoop Smart Sensor.

Abbiamo uno schermo LED su cui sono sempre visibili le informazioni essenziali, come il livello di carica residua, la potenza applicata ed eventuali allarmi per aggrovigliamenti oppure ostruzioni dei condotti di aspirazione. Anche in questo caso al termine delle pulizie è sufficiente premere un tasto per avviare la procedura automatica che risciacqua la spazzola principale e aspira tutto lo sporco, evitando questo fastidio all’utente.

Non manca la possibilità di collegarlo uno smartphone via Bluetooth per conoscere lo stato degli accessori e ricevere informazioni sugli interventi di manutenzione da effettuare. Per maggiori informazioni vi rimandiamo alla nostra recensione completa.

Potete acquistare Tineco FLOOR ONE S3 su Amazon a 299 euro invece di 409 euro, prezzo valido fino al 28 novembre.

Tineco PURE ONE S15 Pet

Non vi serve una lavapavimenti ma piuttosto un aspirapolvere cordless, che qualcuno chiama anche scopa elettrica, per pulire dove il vostro aspirapolvere robot non arriva? Tineco PURE ONE S15 Pet è la risposta giusta, soprattutto se in casa avete animali che tendono a perdere il pelo. La particolare conformazione della spazzola, con le setole angolate e un design particolare, separa peli e capelli facendoli finire subito nel condotto di aspirazione invece che permettere che si aggroviglino, riducendo la necessità di interventi da parte dell’utente.

Lo schermo LCD mostra numerose informazioni utili, a partire dalla carica residua, ma anche la presenza di eventuali problemi di aspirazione e il livello di potenza applicata. Quest’ultima può essere regolata in maniera automatica, a seconda dello sporco presente sul pavimento o sulla superficie da pulire, grazie alla tecnologia iLoop Smart Dust Sensor. È dotato di numerosi accessori, tra cui una seconda spazzola motorizzata ideale per divani e materassi, un bocchettone per angoli e fessure e ovviamente un tubo di prolunga.

In occasione delle offerte del Black Friday potete acquistare Tineco PURE ONE S15 Pet a 399 euro invece di 499 euro su Amazon, prezzo valido fino al 28 novembre.

