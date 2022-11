Dopo il piccolo crossover elettrico Smart #1, ora sembra imminente il debutto del suo fratello maggiore. Il sito Web del Ministero cinese dell’Industria e dell’Information Technology ha infatti messo a nudo il modello Smart #3.

Anche la Smart #3 è il frutto della collaborazione tra Mercedes e Geely poiché entrambe le auto elettriche montano la Sustainable Experience Architecture (SEA) di Geely, tuttavia la Smart #3 è più lunga, più larga e più bassa, con una linea del tetto sportiva simile a quella di una coupé.

Le due auto sembrano fin troppo simili sia dal punto visivo che in termini di misure, in quanto la Smart #3 misura 173 pollici (4.440 mm) di lunghezza, mentre la Smart #1 arriva a 168 pollici (4.270 mm), inoltre il passo del modello più grande è solo 1,4 pollici (35 mm) più lungo.

La Smart #3 assomiglia fin troppo alla Smart #1

Le similitudini visive sono subito chiare a partire dalle fasce centrali che collegano i due fari a LED anteriori e da quelle che collegano i fari posteriori, ma anche il montante posteriore affusolato che sembra non aderire del tutto al parafango posteriore, dando l’impressione che il tetto galleggi sopra l’abitacolo, è un elemento di design comune a entrambi i modelli.

Le informazioni sul sito del governo cinese non includono i dati sui propulsori, ma Car News China afferma che la Smart #3 adotterà lo stesso monomotore elettrico della #1 che fornisce 200 KW ​​(272 CV) di potenza alle ruote posteriori, mentre la versione sportiva a trazione integrale Brabus, visibile in galleria nella colorazione arancione e caratterizzata dalla sua sottile presa d’aria, dispone di un ulteriore motore che aziona le ruote anteriori, per un totale di 315 KW (428 CV).

I dati ufficiali per la Brabus #1 riportano che può arrivare a 100 km/h in 3,9 secondi, quindi la #3 dovrebbe impiegare un decimo o due in più.

Tutto sommato il design non del tutto convincente della Smart #1 appare più accattivante sul modello #3. La Smart #1 arriverà nei saloni dei concessionari in Europa, ma non approderà in quelli del Nord America, poiché la casa automobilistica ha rinunciato al mercato della regione nel 2019.

