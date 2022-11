A poche settimane dal lancio di Matter, il nuovo standard per la smart home promosso dalla Connectivity Standards Alliance, iniziano ad arrivare sul mercato i primi dispositivi compatibili con quella che sarà una delle tecnologie dominanti per il futuro. Il supporto dei colossi dell’elettronica pesa molto, così come quello delle tantissime compagnie specializzate in domotica.

Tra i brand coinvolti troviamo colossi del calibro di Google, Amazon, Apple, Huawei e Ikea (qui trovate la lista aggiornata dei produttori) così come produttori specializzati come Meross. È stato annunciato oggi il primo prodotto del marchio che offre il supporto a Matter, anche se al momento è interessato solo il mercato nord-americano.

Meross Plug mini MSS115

Meross ha voluto andare sul sicuro per il suo debutto e per questo ha scelto Plug Mini, la piccola presa intelligente che è uno dei cavalli di battaglia della compagnia. Si tratta di un prodotto apprezzato dagli utenti per la stabilità e affidabilità della connessione ed è uno dei più venduti della linea di dispositivi per la smart home di Meross.

La compagnia ha deciso di partire con il mercato nord americano, USA e Canada, mettendo a disposizione degli utenti 500 unità del plug mini MSS115, che sarà spedito a partire dal 31 dicembre di quest’anno. Salvo poche eccezioni è sostanzialmente impossibile aggiungere il supporto a Matter ai dispositivi già in commercio, viste le differenti richieste dal punto di vista hardware e software.

Danny Xia, product manager del programma Meross Matter, ha così commentato l’annuncio del primo dispositivo compatibile:

“In qualità di partner di Alexa e Google nel Programma di Accesso Anticipato, abbiamo avuto la possibilità di entrare nello sviluppo di Matter fin dalle fasi iniziali, portando il nostro contributo per abbattere le barriere tra diversi brand e piattaforme. Continueremo a contribuire alla creazione di un ecosistema sempre più aperto per il mercato globale della smart home, insieme a tutti gli altri protagonisti.””

Per maggiori informazioni vi rimandiamo alla pagina del sito Meross con tutti i dettagli su Matter e sulla sua evoluzione.