Samsung anticipa il Black Friday dando il via alla nuova promozione #BlackSamsung. Si tratta di una nuova iniziativa che consente a tutti gli utenti che sceglieranno di affidarsi al Samsung Shop per i propri acquisti tech di ottenere un vantaggio aggiuntivo. Per gli utenti che effettueranno un acquisto sullo store, fino al prossimo 24 di novembre, verrà erogato un voucher da 300 euro da utilizzare per acquistare altri prodotti del Samsung Shop entro il prossimo mese di marzo 2023.

In aggiunta, inoltre, per tutto il periodo di Black Friday, Samsung lancia due ulteriori promozioni. Quotidianamente, collegandosi allo Shop, sarà possibile accedere agli sconti #BlackFlashSales. Si tratta di una serie di sconti “flash” che, di giorno in giorno, proporranno agli utenti prodotti a prezzo fortemente ridotto. Da notare, inoltre, che durante questo periodo promozione sarà possibile acquistare pagando con finanziamento a tasso zero e prima rata ad aprile 2023.

Ecco tutti i dettagli sulle offerte del Black Friday di Samsung:

Samsung anticipa le offerte del Black Friday: ecco la promo #BlackSamsung

La nuova promozione #BlackSamsung è disponibile da questa settimana sul Samsung Shop e continuerà fino al prossimo 24 di novembre. L’offerta è davvero interessante. Per gli utenti che effettueranno un ordine di importo pari ad almeno 599 euro (è possibile includere nell’ordine anche più prodotti) è prevista l’erogazione di un voucher da 300 euro da utilizzare per acquistare altri prodotti del Samsung Shop entro il prossimo mese di marzo 2023.

A rendere ancora più interessanti e convenienti gli acquisti sullo Shop di Samsung ci sono gli sconti #BlackFlashSales. Si tratta di sconti flash dedicati ad una serie di prodotti selezionati. In questo omento, ad esempio, è possibile acquistare il Galaxy Watch4 a partire da 159 euro, con 60 euro di sconto sul listino, oppure il Galaxy Watch5 a partire da 249 euro, con 50 euro di sconto sul listino.

Ci sono promo anche dedicate alla gamma Galaxy Book, con il Book2 Pro 360′ in sconto di 350 euro, e a tanti altri prodotti. Questi sconti flash si aggiorneranno periodicamente garantendo, di giorno in giorno, nuove opportunità di risparmio agli utenti che sceglieranno di affidarsi al Samsung Shop. Come detto in precedenza, basterà raggiungere un importo complessivo di 599 euro per un ordine per ottenere il voucher da 300 euro.

Per scoprire tutte le offerte in corso sul Samsung Shop è possibile consultare la pagina dedicata alla promozione che trovate linkata qui di sotto. Ricordiamo, inoltre, che su tutti i prodotti in offerta c’è la consegna gratuita. Per quanto riguarda il pagamento, invece, è possibile optare per il pagamento in 3 rate senza interessi, con Klarna o PayPal, oppure per il finanziamento a tasso zero con prima rata ad aprile 2023. Ecco, quindi, tutte le offerte con cui Samsung anticipa il Black Friday:

>> Scopri tutte le offerte #BlackSamsung <<

Le nuove offerte del Samsung Shop sono un chiaro esempio della convenienza delle promozioni di queste settimane. Per tutti gli aggiornamenti sulle offerte più vantaggiose potete dare un’occhiata alle nostre pagine dedicate alle offerte del Black Friday e del Cyber Monday.