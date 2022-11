Audio-Technica, nelle scorse ore, ha presentato sul mercato internazionale (e italiano) un nuovo paio di cuffie true wireless particolarmente pregiate. Si chiamano ATH-TWX9, una sigla difficile da ricordare che va a definire delle cuffie piuttosto costose e caratterizzate di alcune particolarità interessanti, fra cui un sistema di sterilizzazione UV a LED, il multipoint per connetterle a più sorgenti in contemporanea, e soprattutto una qualità audio che promette di giustificare i 319 euro di listino con cui si presentano sul mercato italiano.

Caratteristiche e peculiarità delle Audio-Technica ATH-TWX9

Non è certo un nome nuovo Audio-Technica nel settore audio. Lo è abbastanza se consideriamo il ramo delle cuffie true wireless, area in cui a inizio anno il produttore presentava un paio di cuffie dall’autonomia superlativa. Diciamo che non è questo il punto di forza delle ATH-TWX9 in questione, che si posizionano su una fascia di mercato ben superiore alle citate, che di listino costano la metà.

Queste nuove cuffie true wireless in-ear, come anticipato, si distinguono per la funzione di igienizzazione UV di cui sono dotate, una chicca già vista anche coi prodotti di LG (come le TONE Free T90Q che abbiamo recensito), ma anche altrove, che promette una pulizia certosina per un’igiene migliore e a portata di custodia.

Comunque, a parte questa funzione, le Audio-Technica ATH-TWZ9 sono dotate di un sistema di cancellazione attiva del rumore piuttosto accurato, personalizzabile e gestibile attraverso 5 modalità differenti e vantano dei driver dinamici da 5,8 mm che promettono un audio di qualità premium, supportato dalle tecnologie Qualcomm Snapdragon Sound, Qualcomm aptX Adaptive audio e Sony 360 Reality Audio.

Per il resto, c’è da menzionare pure la resistenza contro gli schizzi d’acqua (sono certificate IPX4) la presenza del Bluetooth 5.2 con sistema multipoint, di microfoni MEMS beam forming, della modalità a bassa latenza, oltre alla possibilità di utilizzare l’assistente vocale, di personalizzare l’equalizzazione e i controlli tattili attraverso l’app companion.

La batteria delle Audio-Technica ATH-TWX9 promette fino a 6 ore di autonomia continuativa a cui si debbono aggiungere le 18 ore e mezza di autonomia extra della custodia di ricarica, ricarica che necessita di circa 2 ore e mezza per le cuffie, e di un’ora in più per ricaricare completamente la custodia tramite USB o via wireless.

Audio-Technica ATH-TWX9: prezzi e disponibilità

Le cuffie Audio-Technica ATH-TWX9 sono già disponibili all’acquisto in Italia nella sola colorazione bronzata al prezzo di 319 euro, ma potete acquistarle anche su Amazon (nonostante nel momento in cui scriviamo non risultino ancora disponibili).

