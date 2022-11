Non è la prima volta che Qualcomm guarda da vicino il mondo automobilistico. La scorsa primavera, ad esempio, Stellantis annunciava che a partire dal 2024 le piattaforme automotive Snapdragon di Qualcomm verranno implementate nei veicoli del brand, fra cui anche Maserati.

E visto che Renault è un marchio di Stellantis, non dovrebbe sorprendere poi molto sapere che le due aziende nelle scorse ore hanno stretto una collaborazione a lungo termine che spazia su vari aspetti.

L’obiettivo principale è sviluppare un sistema centralizzato basato sulle tecnologie Qualcomm Snapdragon dedicato alle future auto elettriche del marchio; per il resto seguiteci.

Renault ha scelto Qualcomm per le auto elettriche del futuro

È delle scorse ore l’ufficialità della collaborazione in questione, collaborazione che in buona sostanza mira a equipaggiare le future auto di Renault con la tecnologia di Qualcomm. A partire dal 2026 arriveranno così a bordo le piattaforme SDV (Software-Defined Vehicle Platforms) basate sulle soluzioni Snapdragon Digital Chassis di Qualcomm a supporto della tecnologia di bordo di queste ultime: la connettività, i sistemi di infotelematica e gli ADAS, in parole povere.

Quali sono i vantaggi? Noi semplici utenti, da una simile collaborazione, possiamo aspettarci di avere a che fare con una piattaforma flessibile e scalabile che sarà alla base dei dispositivi tecnologici di bordo, più avanzati e funzionali, per un’esperienza più coinvolgente, smart e cucita sulle esigenze dell’utente.

A corredo di questo, a conferma dello spessore della neonata partnership fra Qualcomm e Renault, il fatto che la prima investirà anche nella divisione elettrica della seconda, nota come Ampere.

Dal cellulare all’auto con una tecnologia avanzata e rivoluzionaria, il Software Defined Vehicle è il futuro dell’industria automobilistica ha dichiarato Luca de Meo, amministratore delegato del Gruppo Renault, a cui fa eco Cristiano Amon, Presidente e CEO di Qualcomm Incorporated con queste parole: siamo entusiasti che le nostre soluzioni Snapdragon Digital Chassis svolgano un ruolo fondamentale nell’introdurre la loro (di Renault) prossima generazione di veicoli software-defined e contribuire ad accelerare la trasformazione digitale dell’automobile.

In copertina gli interni di Renault Scenic Vision

Forse ti sei perso: 500 Abarth elettrica: annunciata la data di lancio ufficiale