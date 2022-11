Siamo ormai prossimi all’11 novembre, giorno in cui si celebra il Single’s Day, nato in Cina per festeggiare l’orgoglio dei single e presto diventato un vero e proprio festival dello shopping a livello globale. Quale occasione migliore dunque per acquistare un nuovo smartphone se non approfittando delle tante offerte in arrivo in questi giorni?

Tra gli smartphone di fascia media più appetibili troviamo indubbiamente Redmi Note 11, che offre una scheda tecnica di buona qualità a un prezzo più che adeguato. Lo smartphone, a cui di fatto manca solo la connettività 5G, è davvero uno dei migliori in questa fascia di prezzo e in occasione della festa dei single è ancora più appetibile, grazie a uno sconto che sarà valido solo dalla mezzanotte del 10 novembre fino alle 23:59 dell’11 novembre.

Redmi Note 11 in offerta

La piattaforma su cui trovare l’offerta è eBay, una delle più conosciute anche dagli appassionati di tecnologia, con spedizione rapida e gratuita dall’Europa, senza quindi alcun costo aggiuntivo per tasse e dazi doganali. Redmi Note 11 è uno smartphone dotato di schermo AMOLED FullHD+ da 6,43 pollici, con frequenza di refresh a 90 Hz per immagini decisamente fluide.

All’interno dello smartphone Redmi interno trova posto uno Snapdragon 680, affiancato da 4 o 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile con microSD, connettività 4G, WiFi, Bluetooth, GPS e NFC per i pagamenti in mobilità, oltre a una batteria da ben 5.000 mAh con ricarica rapida a 33 watt.

Discreto il comparto fotografico, con un sensore principale da 50 megapixel, un secondo sensore ultra grandangolare da 8 megapixel e due sensori ausiliari, per macro e ritratti, da 2 megapixel. Frontalmente invece, con una soluzione punch hole, trova posto un sensore da 16 megapixel che assicura degli ottimi selfie.

Due, al momento, le colorazioni tra cui scegliere, grigio e blu, così come due sono i tagli di memoria a disposizione, 4-128 GB e 6-128 GB, così da soddisfare le esigenze di tutti. Lo smartphone è ovviamente proposto nella versione globale, con caricabatterie europeo, pronto per essere utilizzato immediatamente. A seguire trovate i link per l’acquisto delle due versioni di Redmi Note 11 su eBay:

