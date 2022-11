Siri, l’assistente virtuale di Apple, è ormai per la maggior parte degli utenti dei vari prodotti del colosso di Cupertino quasi come uno di famiglia e in futuro interagire con questa “presenza” potrebbe divenire ancora più immediato.

Allo stato attuale, infatti, il comando di attivazione dell’assistente virtuale di Apple è “Ehi Siri” ma pare che il colosso di Cupertino abbia deciso di rimuovere una parte (ossia “Ehi”), rendendo così possibile l’attivazione pronunciando semplicemente “Siri”, a cui dovrà seguire il comando da impartire.

Siri presto potrebbe attivarsi in modo più semplice

Stando a quanto viene riferito da Mark Gurman di Bloomberg nell’ultima edizione della newsletter Power On, questa novità a cui sta lavorando il team di Apple rappresenterebbe una sfida tecnica che richiede una quantità significativa di formazione per l’Intelligenza Artificiale e di lavoro di ingegneria.

Sempre a dire di Gurman, Apple starebbe lavorando a questo cambiamento da diversi mesi e nei suoi progetti vi sarebbe quello di riuscire a implementarlo l’anno prossimo o nel 2024 (molto dipenderà dallo stato di avanzamento dello sviluppo e dai test).

Al momento pare che il colosso di Cupertino stia testando questa modifica con i suoi dipendenti, in modo da poter raccogliere i dati di formazione necessari come parte di tale processo.

Una delle sfide più difficili da affrontare è riuscire ad assicurarsi che Siri sia in grado di comprendere la parola di attivazione in più accenti, dipendendo da ciò la qualità dell’esperienza che viene garantita agli utenti.

Ma non sarebbe questa l’unica novità relativa a Siri, che in futuro dovrebbe divenire ancora più centrale nell’ecosistema del colosso di Cupertino.

In particolare, il team di Apple starebbe anche lavorando per apportare miglioramenti ad altri aspetti dell’assistente virtuale dell’azienda, incluse la sua integrazione in applicazioni e servizi di terze parti e la sua capacità di comprensione dei comandi e dei desideri degli utenti.

Non ci resta altro da fare che attendere informazioni ufficiali dal produttore statunitense.