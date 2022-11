Dal Canada arriva un’interessante notizia che riguarda Tesla e i progetti di questo popolare produttore di auto elettriche, sempre impegnato in un lavoro di miglioramento dell’esperienza offerta a chi decide di acquistare uno dei suoi veicoli.

Tesla ha presentato alle autorità canadesi una domanda per poter offrire servizi di telecomunicazioni nel Paese all’interno delle sue auto, inclusi servizi dati cellulare machine-to-machine.

Ricordiamo che da un decennio Tesla può essere considerata un’azienda leader nel settore automobilistico per quanto riguarda il livello di connettività all’interno dei suoi veicoli.

Tesla ha reso il software una priorità nei suoi prodotti e la connettività Internet consente al colosso statunitense di inviare aggiornamenti software over-the-air alla flotta dei suoi veicoli e, al tempo stesso, di raccogliere dati da essi, aspetto che sta particolarmente a cuore all’azienda capitanata da Elon Musk, in quanto questa mole di informazioni viene sfruttata per sviluppare la tecnologia di guida autonoma a cui da tempo lavora.

Se inizialmente la connettività Internet era completamente gratuita in tutte le auto di Tesla, dal 2018 il produttore ha iniziato a richiedere il pagamento di un abbonamento mensile (con un canone di 10 dollari) per alcuni servizi premium e pare che adesso stia programmando di introdurre un nuovo livello.

Tesla pronta a compiere un nuovo passo nelle comunicazioni

Tesla, infatti, ha richiesto una licenza BITS (Basic International Telecommunications Service) alla Canadian Radio-television and Telecommunications Commission (CRTC) e, nel caso in cui dovesse essere concessa, consentirebbe tecnicamente al produttore di diventare un rivenditore di telecomunicazioni in Canada.

Il produttore statunitense ha chiarito che non prevede di gestire impianti di trasmissione ma tra i suoi progetti vi è quello di offrire un servizio dati cellulare machine-to-machine per l’accesso all’infotainment all’interno del veicolo, l’accesso a Internet e SMS per “attivare i veicoli”.

Ricordiamo che Starlink ha lanciato di recente il suo servizio per i veicoli in movimento ed è probabile che Tesla possa adottare tale tecnologia invece di fare affidamento su una normale connessione dati cellulare. Staremo a vedere.