Il team di SpaceX ha annunciato che il servizio di internet via satellite Starlink for RVs sarà disponibile per i veicoli in movimento a partire da dicembre 2022 in alcuni mercati selezionati.

Stando a quanto è stato reso noto dal canale ufficiale di SpaceX su Twitter, il colosso statunitense si prepara all’esordio ufficiale di questo nuovo atteso servizio e ha pertanto dato il via ai pre-ordini (potete trovare la pagina dedicata seguendo questo link).

Con Starlink ci si potrà anche muovere

Ricordiamo a tal proposito che già da un po’ di tempo è possibile installare una delle antenne di Starlink sopra un veicolo ma allo stato attuale c’è un limite: il servizio è disponibile soltanto quando il veicolo è fermo, come per esempio in un campeggio.

Ebbene, da dicembre questo limite verrà meno e gli utenti avranno la possibilità di continuare a sfruttare il servizio internet via satellite anche mentre si muovono a bordo del loro veicoli.

Goditi Internet ad alta velocità e a bassa latenza mentre sei in movimento! Ora si accettano ordini per la parabola piatta Starlink ad alte prestazioni, che fornisce connettività mentre è in movimento sulla terraferma.

Il nuovo servizio ha un costo piuttosto elevato, in quanto gli utenti dovranno sborsare probabilmente oltre 2.000 euro per l’acquisto della parabola Flat High Performance Starlink e un canone mensile di 85 euro.

Stando a quanto viene spiegato da SpaceX, questa speciale parabola piatta può contare su un ampio campo visivo e funzionalità GPS avanzate ed è in grado di connettersi a più satelliti. Il dispositivo, inoltre, è progettato per un’installazione permanente sul veicolo (ciò attraverso un apposito accessorio incluso) ed è stato realizzato per essere capace di resistere in condizioni ambientali difficili.

SpaceX ha già reso noto che il servizio in futuro arriverà anche su aeroplani e imbarcazioni, in modo da riuscire a soddisfare ogni possibile esigenza. Basta avere un po’ di pazienza.