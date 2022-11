Nanoleaf ha appena lanciato un nuovo prodotto per la smart home che rappresenta un’interessante soluzione utile sia per illuminare l’ambiente domestico che per arredarlo con stile.

Il nuovo prodotto si chiama Lines Squared, un aggiornamento delle barre a LED Lines, che consente di disporre gli elementi con angoli di 90 gradi utilizzando nuovi connettori appositamente progettati per questo tipo di montaggio.

Le barre a LED Lines Squared di Nanoleaf illuminano gli ambienti con stile

Le nuove barre luminose possono essere ad esempio allestite attorno ai telai delle porte o negli angoli delle stanze e si possono combinare per creare molte forme geometriche, poiché i nuovi connettori a 90 gradi possono essere accoppiati quelli a 60 gradi esistenti.

Le barre luminose Nanoleaf possono essere quindi collegate tra loro per formare elementi di design da parete in varie forme che creano anche accattivanti effetti luce, in quanto i segmenti sono in grado di visualizzare più di 16 milioni di colori, con diversi programmi di illuminazione.

Come le luci Lines originali, le Lines Squared fungono anche da Thread Border Router, migliorando le connessioni e l’affidabilità degli altri dispositivi domestici intelligenti compatibili con Thread.

Le luci Lines Squared supportano Apple HomeKit e possono essere controllate tramite Siri e tramite l’app Home di Apple, inoltre è disponibile l’app Nanoleaf dedicata che offre la possibilità di impostare scenari di illuminazione e sincronizzare le luci con la musica.

Le barre a LED Lines Squared di Nanoleaf possono essere preordinate attraverso il sito Web Nanoleaf al prezzo di 99,99 dollari per una confezione da quattro elementi, mentre ulteriori confezioni da tre elementi possono essere acquistate al prezzo di 69,99 dollari. I prodotti Nanoleaf possono essere acquistati anche su Amazon.

Potrebbe interessarti: Migliori Lampadine Smart, come sceglierle e quali acquistare