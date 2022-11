Il successo degli iPhone 14 Pro e Pro Max, nonostante i problemi di produzione legati alla difficoltà di soddisfare la domanda del mercato, spinge Apple ad ottimizzare il più possibile la sua rete di fornitori. Un nuovo report di queste ore conferma che l’azienda di Cupertino avrebbe arricchito la sua rete di partner con l’aggiunta di LG Display (già stretto partner di Apple in numerosi progetti) che è diventato fornitore di pannelli OLED per iPhone 14 Pro e Pro Max.

LG Display diventa fornitore di pannelli OLED per iPhone 14 Pro e Pro Max secondo un nuovo report

Apple può contare su di un nuovo fornitore per i suoi iPhone 14 Pro e Pro Max. Dallo scorso mese di ottobre, secondo un report di ETNews apparso online in queste ore, LG Display fornisce pannelli LTPO OLED alla casa di Cupertino per il completamento dell’assemblaggio dei suoi modelli Pro. La casa coreana era già tra i fornitori di pannelli OLED per iPhone 14 e 14 Plus ed ora ha incrementato le forniture per Apple.

Con questa mossa, che viene confermata da una fonte sempre molto attendibile, Apple aggiunge un secondo fornitore di pannelli LTPO OLED per i suoi iPhone “Pro”. Nella prima fase di produzione, infatti, l’azienda di Cupertino si è affidata esclusivamente a Samsung Display che, quindi, perde l’esclusività della fornitura e metterà a disposizione di Apple un numero inferiore di pannelli nel corso dei prossimi mesi. Da notare che l’aggiunta di LG Display come fornitore di pannelli LTPO OLED per iPhone non è una novità assoluta.

Apple già da tempo era in trattativa con LG Display per questo tipo di fornitura. Per l’azienda coreana, però, nei mesi scorsi erano emersi una serie di problemi produttivi che hanno rallentato le attività. Una volta risolti questi problemi e soddisfatti gli elevati standard qualitativi fissati da Apple, LG Display ha potuto iniziare la fornitura di display LTPO OLED per i modelli Pro della gamma iPhone 14.

Questa fornitura dovrebbe consentire ad Apple di poter mantenere alta la produzione dei suoi iPhone 14 Pro e Pro Max (ampiamente i modelli più richiesti dal mercato in questo momento) e ad LG Display di registrare un notevole incremento nei risultati finanziari a partire dal quarto trimestre del 2022. Per Samsung Display, invece, si tratterebbe di un danno marginale in quanto l’azienda continuerà a fornire pannelli OLED per tutte e quattro le varianti di iPhone 14.

LG Display sarà un partner centrale per il futuro di Apple

Il ruolo di LG Display nel futuro delle produzioni Apple sarà di primissimo piano. La casa di Cupertino, infatti, si sarebbe affidata ad LG Display per lo sviluppo di pannelli microOLED per il futuro visore AR in arrivo nel corso del prossimo futuro. Contemporaneamente, la divisione di LG specializzata nella realizzazione di pannelli punta a diventare un fornitore di primo piano per i futuri iPad con display OLED. Molto probabilmente, inoltre, LG Display continuerà ad essere un fornitore di primo piano per la gamma di iPhone nel corso del prossimo futuro. Anche i prossimi iPhone 15 potranno contare sul pieno supporto dei pannelli LG Display.

