Revolut continua a evidenziare grande dinamismo, nel tentativo di allargare una platea che al momento vanta oltre 25 milioni di utenti in ogni parte del globo. L’ultima realizzazione dell’azienda è Revolut Chat che, come si può facilmente intuire dal nome, punta a mettere anche la messaggistica a disposizione della propria clientela e a colmare una lacuna.

La nuova proposta muove in pratica da una vera e propria presa d’atto: il 60% degli utenti italiani incontra notevoli difficoltà nel discutere di denaro. Chi intende farlo in riservatezza non trova spesso strumenti adeguati a proteggere la propria privacy, rinunciando di conseguenza a farlo. Un trend il quale, presumibilmente riguarda anche altri paesi e tale da spingere infine l’azienda a prendere atto del problema.

Per bypassare questo impedimento, è quindi stato varato un nuovo strumento per i clienti di Regno Unito e SEE (Spazio Economico Europeo), quindi anche l’Italia, appunto Revolut Chat.

Revolut Chat: di cosa si tratta

Revolut Chat è la nuova funzione di messaggistica cui possono fare ricorso i clienti dell’azienda per discutere di denaro senza eccessive remore o venendo frenati dai timori legati alla privacy. Grazie al suo impiego è possibile non solo scambiare denaro, ma anche adesivi e GIF, all’interno di messaggi protetti dalla crittografia end-to-end.

Il suo utilizzo è estremamente semplice, come si può capire leggendo il comunicato pubblicato al proposito da Revolut, sul suo sito. Basta infatti aprire la sezione dedicata ai pagamenti dell’app e fare tap su uno dei contatti per vedere aprirsi la finestra della chat. La stessa sarà incorporata nella funzione “Invia”, non necessitando quindi dell’apertura di più finestre.

Le interazioni sono però possibili solo tra utenti che sono reciprocamente a conoscenza dei rispettivi numeri di telefono oppure vantano una cronologia di pagamenti pregressa. Il requisito necessario al fine di poter avere accesso alla nuova funzionalità è l’aggiornamento alla versione 8.72 (o successiva) dell’applicazione per Android o iOS.

Soddisfatto tale requisito, l’invio di un messaggio si rivela estremamente semplice necessitando di compilazione della comunicazione e tocco sull’icona distinta dalla freccia blu. All’invio del messaggio fa da corrispettivo la visualizzazione di una notifica a favore del contatto interessato.

Chi intende disattivarla, magari in quanto non interessato a inviare messaggi, può farlo nella sezione “Sicurezza e privacy”, potendo sempre tornare indietro sulla decisione, proseguendo allo stesso modo. Come accade ad esempio su Facebook è anche possibile bloccare utenti coi quali non si intende interagire. Per poter usare la chat sono però necessari i 18 anni di età.

A commentare l’ennesima novità in casa Revolut è stato Nikolas Storonsky, il CEO dell’impresa: “Siamo lieti di portare la messaggistica istantanea ai nostri clienti, avvicinandoci di un ulteriore passo verso il concetto di Super App finanziaria globale. Abbiamo ascoltato i nostri clienti che hanno affermato di voler discutere e chiarire i dettagli di pagamento all’interno dell’app, invece di dover passare da Revolut a diverse app di messaggistica per inviare o ricevere fondi.”

La messaggistica fa seguito ad un’altra novità che è arrivata da pochi giorni, il varo di un conto Pro direttamente riservato ai professionisti, testimoniando la voglia di Revolut di offrire un paniere di prodotti e servizi sempre più performanti ad una platea di utenti in continuo aumento.

