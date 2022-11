Al Black Friday manca ancora qualche settimana, ma chi è alla ricerca di tecnologia in promozione può già approfittare di diverse iniziative: tra queste quella proposta da eBay che consente di sfruttare un coupon del 15% su tantissimi prodotti come smartphone, cuffie, smart TV, console, videogiochi e non solo. Andiamo a scoprire una bella selezione delle offerte più interessanti.

Quanta tecnologia in offerta grazie a questo coupon del 15%: come funziona

A partire dalle 9:00 di questa mattina fino alle 23:59 del 16 novembre 2022 è disponibile il nuovo coupon REGALI22, con il quale è già possibile portarsi avanti con i regali di Natale o magari acquistare quel prodotto monitorato per mesi. Il codice sconto eBay offre un ribasso del 15% su una selezione di tantissimi dispositivi tech e può essere utilizzato più di una volta da ciascun utente (fino a massimo quattro): la spesa minima richiesta per ciascun utilizzo è di 15 euro e lo sconto massimo ottenibile per ogni acquisto è di 50 euro (per un totale dunque di massimo 200).

Come si utilizza il coupon? È molto semplice: basta aggiungere al carrello uno o più prodotti aderenti all’iniziativa e digitare REGALI22 all’interno dello spazio dedicato ai codici promozionali nel modulo di pagamento.

Le migliori offerte tech da sfruttare col nuovo coupon eBay

Una volta spiegato il funzionamento del coupon eBay, è il momento di andare insieme a scoprire una selezione delle migliori offerte tech da sfruttare. Come anticipato, il nuovo coupon non è valido su tutti i prodotti in vendita sul sito, ma solo su un elenco ben definito (ma comunque molto ricco): per facilitare le cose, abbiamo selezionato alcune delle offerte più interessanti da non lasciarsi sfuggire, suddivise per categoria (i prezzi indicati sono già ribassati del 15% o del valore massimo di 50 euro). Chi è alla ricerca di uno smartphone Android può fare riferimento al nostro articolo dedicato su TuttoAndroid.

Offerte iPhone

Offerte TV

Altre offerte

Queste sono solo alcuni esempi delle offerte da sfruttare con il nuovo coupon del 15% di eBay. Per consultare la lista completa dei prodotti aderenti all’iniziativa è possibile recarsi all’indirizzo qui sotto. A questo link sono disponibili termini e condizioni completi, mentre questo link permette l’iscrizione al nostro canale Telegram Prezzi.tech, utile per restare sempre al passo con i migliori sconti del momento.

Tutte le offerte eBay con coupon 15%

