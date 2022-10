Jabra ha annunciato le nuove cuffie true wireless Evolve2 Buds particolarmente indicate per un utilizzo professionale grazie alla presenza della cancellazione attiva del rumore personalizzabile e di alcune funzionalità volte ad aumentare la concentrazione e a migliorare la collaborazione in ambienti come Zoom e Microsoft Teams.

La tecnologia per la cancellazione attiva del rumore può essere calibrarla in base alle personali preferenze di ascolto, inoltre le cuffie includono le funzionalità test di tenuta MyFit e SafeTone con PeakStop che forniscono una maggiore protezione dell’udito e migliorano l’efficienza dell’ANC.

Le nuove cuffie true wireless Jabra Evolve2 Buds sono dotate della tecnologia Jabra MultiSensor Voice la quale sfrutta quattro microfoni e sensori di conduzione ossea che insieme ad algoritmi software proprietari permettono di filtrare in modo ancora più efficace il rumore circostante.

Le Jabra Evolve2 Buds si connettono a qualsiasi dispositivo tramite Bluetooth 5.2 con una portata dichiarata fino a 20 metri e un’autonomia pari a 5 ore di conversazione con una singola carica che può essere estesa a 33 ore ricaricando le cuffie utilizzando il pratico ed elegante astuccio.

Specifiche principali delle cuffie true wireless Jabra Evolve2 Buds

Certificazione per Microsoft Teams e per le principali piattaforme di comunicazione

Tecnologia MultiSensor Voice

Adattatore USB con raggio d’azione di 20 metri

Connessione simultanea a due dispositivi

Cancellazione attiva del rumore personalizzabile

Tecnologia HearThrough per percepire i suoni circostanti attraverso gli auricolari quando indossati

Fino a 33 ore di autonomia complessiva

Disponibilità e prezzi delle cuffie true wireless Jabra Evolve2 Buds

Le cuffie Jabra Evolve2 Buds saranno disponibili in Italia dalla fine di novembre al prezzo di vendita suggerito di 259 euro e saranno acquistabili anche su Amazon. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito Web Jabra.

