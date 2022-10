Nella giornata di ieri Microsoft ha lanciato un nuovo dispositivo hardware dedicato agli sviluppatori, si tratta di un mini PC appositamente pensato per sviluppare applicazioni Windows on Arm, si tratta del Windows Dev Kit 2023 il cui nome in codice è Project Volterra; è già disponibile per l’acquisto in Australia , Canada, Cina, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti, al prezzo di 599 dollari. Scopriamo insieme qualcosa in più.

Microsoft rilascia un dispositivo compatto con cui creare, eseguire e testare app Windows on Arm, ecco Project Volterra

Partiamo subito da quello che è il cuore pulsante del nuovo Windows Dev Kit 2023, ovvero il processore che in questo caso è un Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3, coadiuvato da 32 GB di memoria RAM e 512 GB di archiviazione interna NVMe. Il dispositivo è dotato di numerose porte per andare incontro ad ogni esigenza, nello specifico sono presenti 3 porte USB-A, 2 USB-C, una porta Ethernet e una Mini DisplayPort; è dotato di Wi-Fi 6 integrato e supporta fino a 3 monitor contemporaneamente, di cui due con risoluzione 4K a 60 Hz.

Project Volterra vanta anche un’unità di elaborazione neurale (NPU), in modo da permettere agli sviluppatori di eseguire attività di intelligenza artificiale con accelerazione hardware e carichi di lavoro di apprendimento automatico.

La parte software del Windows Dev Kit 2023 ricopre una parte di assoluta importanza, Microsoft è infatti impegnata nel lancio di una toolchain completa di app native Arm per gli sviluppatori; Visual Studio 2022 17.4 viene ora eseguito in modo nativo su Arm, garantendo prestazioni nettamente migliori, anche .NET 7 includerà prestazioni migliorate per Arm, infine sono disponibili anteprime per le versioni Arm di Visual C++ e Windows App SDK.

Più app, strumenti, framework e pacchetti vengono trasferiti per indirizzare in modo nativo Windows on Arm e arriveranno nei prossimi mesi. Nel frattempo, grazie alla potente tecnologia di emulazione di Windows 11, gli sviluppatori potranno eseguire molte app e strumenti x64 e x86 non modificati sul loro Dev Kit di Windows.

Il kit di sviluppo infine avrà anche accesso alle versioni Arm native di applicazioni quali Microsoft Teams, Office (Microsoft 365), Edge e OneDrive. Lo scopo dell’azienda con Project Volterra è quello di incoraggiare lo sviluppo di applicazioni Windows on Arm, così da poter migliorare l’esperienza utente sui laptop dotati di questo hardware.

